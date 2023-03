Ukrajnai háború

Lengyel kormányfő-helyettes: nemzetközi koalícióban összeállt az első Leopard-század

Lengyel, kanadai, norvég és spanyol hozzájárulással összeállt az első, Leopard 2A4 német gyártmányú harckocsikból álló, Ukrajnának szánt század - közölte csütörtökön Mariusz Blaszczak lengyel kormányfő-helyettes, nemzetvédelmi miniszter.



Blaszczak a sajtóértekezletén tudatta: Ukrajnába csütörtökön érkezett meg újabb tíz páncélozott harckocsi, amelyek átadását a lengyel hadsereg állományából a hét elején jelentette be. "Befejeztük az harckocsikat kezelő ukrán katonák kiképzését is, és elértük, hogy összeállt az egész, a Leopard 2A4-esekből álló század" - jelentette ki.



Mint részletezte, az összesen 14, Lengyelország által küldött Leopard mellett még 8 kanadai, 8 norvégiai és 6-10 spanyol Leopard 2A4-est szállítanak Ukrajnának "nagyon rövid időn belül".



A tárcavezető megerősítette: Lengyelországban megkezdődött az Ukrajnába szállítandó Leopard tankok javításával és szervízelésével foglalkozó központ megalakítása. A lengyel fél arra is kész, hogy - Németországgal együttműködve -, újraindítsa a Leopard tankok alkatrészeinek 20 évvel ezelőtt leállított gyártását - tette hozzá.



Újságírói kérdésre Blaszczak megerősítette, amit Andrzej Duda lengyel elnök szerdán, a CNN International amerikai televíziónak mondott: Lengyelország kész a légierőiben szolgáló Mig29-es szovjet típusú vadászgépeket is átadni Ukrajnának.



Pawel Szrot, Duda kabinetfőnöke csütörtökön a Radio Plus lengyel kereskedelmi rádió műsorában közölte, hogy a Mig-29-esek esetében "nem nagy darabszámról lesz szó, biztosan nem éri el az átadott harckocsik számát". Szrot ahhoz is kommentárt fűzött, amit Duda elnök a CNN-nek nyilatkozva mondott. Eszerint Ukrajna a jövőben a NATO-szabványok elérésére fog törekedni, és használni fogja az F-16 amerikai gyártmányú vadászgépeket is, ezért szükséges az ukrán pilóták kiképzése. Az államfő "teljes meggyőződéssel, a teljes ismeret birtokában" nyilatkozott így - fogalmazott a kabinetfőnök.



A lengyel sajtó hétfőn Karine Jean-Pierre-t, a Fehér Ház szóvivőjét idézte, aki megerősítette: "jelenleg nincs napirenden" F-16-osok átadása Ukrajnának. Jean-Pierre arra reagált, hogy korábbi közlések szerint az első két ukrán pilóta az F-16-os szimulátorokon gyakorlatozni érkezett az Arizona állambeli Tucsonban működő katonai bázisra.