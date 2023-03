Brexit

Jövőre belépési engedély kell a jelenleg vízummentes országokból Nagy-Britanniába utazóknak is

Jövőre belépési engedélyt kell kiváltaniuk azoknak a beutazóknak is, akik jelenleg vízum nélkül utazhatnak Nagy-Britanniába - közölte csütörtökön a brit belügyminisztérium. Ez a kötelem nem vonatkozik a letelepedési engedéllyel Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárokra.



Nagy-Britannia három éve kilépett az Európai Unióból. A konzervatív párti brit kormány az uniós tagság megszűnése (Brexit) utáni 11 hónapos átmeneti időszak lejártával az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kiléptette az országot, mivel nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az EU-munkavállalók szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek ezekhez az integrációs szerveződésekhez elválaszthatatlanul kötődnek.



London már a Brexit után jelezte, hogy idővel a látogatási, turisztikai céllal rövid időre érkezőknek is szükségük lesz belépési engedélyre, köztük azoknak is, akik jelenleg vízum nélkül utazhatnak be az országba.



A brit belügyminisztérium által csütörtökön ismertetett részletek szerint az elektronikus beutazási engedély (Electronic Travel Authorisation, ETA) nevű online dokumentumot először - már idén októbertől - a katari állampolgároknak kell kiváltaniuk.



Jövő februártól Bahrein, Jordánia, Kuvait, Omán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek állampolgárainak is szükségük lesz az ETA-ra ahhoz, hogy Nagy-Britanniába utazhassanak, és a brit kormány 2024 végéig az összes többi olyan ország esetében is bevezeti ezt a rendszert, amelynek állampolgárai jelenleg vízummentesen léphetnek be Nagy-Britanniába.



A belügyminisztériumi csütörtöki tájékoztatása külön kiemeli, hogy jóllehet az Európából, Amerikából és Ausztráliából érkezőknek jelenleg semmilyen engedélyért nem kell folyamodniuk, ha Nagy-Britanniába akarnak látogatni, ez azonban az ő esetükben is megváltozik az ETA-rendszer meghonosításával.



Az ETA kiváltásával hat hónapig lehet Nagy-Britanniában tartózkodni turizmus, családtagok és barátok meglátogatása, üzleti utazás, illetve tanulmányok folytatása céljából.



Az engedélyt a mobileszközökre letölthető UK ETA alkalmazással, vagy a brit kormány honlapján lehet kérelmezni.



Az ETA kiváltásának díjáról a londoni belügyi tárca később ad tájékoztatást.



A minisztérium hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kell kiváltaniuk az ETA-t azoknak, akik állandó letelepedési engedéllyel élnek Nagy-Britanniában vagy Írországban.



Közéjük tartoznak azok az EU-állampolgárok, akik 2020 végéig, a Brexit utáni 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában, és megszerezték az ehhez szükséges, meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyt (EU Settled Status).