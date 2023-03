Ukrajnai háború

Az Európai Unió Törvényszéke érvénytelenítette a Wagner-csoport alapítójának anyja elleni szankciókat

Violetta Prigozsina ellen egy nappal Ukrajna orosz inváziója előtt vezetett be az uniós kormányokat tömörítő Tanács korlátozó intézkedéseket. 2023.03.09 03:30 MTI

Az Európai Unió Törvényszéke érvénytelenítette a Wagner orosz zsoldossereg alapítója, Jevgenyij Prigozsin anyja elleni uniós szankciókat - közölte a luxembourgi székhelyű testület csütörtökön.



A Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a Jevgenyij Prigozsin és anyja, Violetta Prigozsina közötti rokoni kapcsolat önmagában nem indokolja, hogy szerepeljen az Ukrajna területi integritását és függetlenségét megsértő személyek szankcionálására létrehozott uniós listán.



Violetta Prigozsina ellen tavaly február 23-án, egy nappal Ukrajna orosz inváziója előtt vezetett be az uniós kormányokat tömörítő Tanács korlátozó intézkedéseket, arra hivatkozva, hogy üzleti tevékenysége kapcsolatban áll a fiáéval, aki az Ukrajnában is atrocitásokat elkövető fegyveres csoport alapítója.



A bíróság ítéletében helyt adott Prigozsina arra vonatkozó kérelmének, hogy érvénytelenítsék szankcionálását, mivel a büntetőintézkedések bevezetésekor már nem volt tulajdonosa Prigozsin Concord nevű cateringcégének, noha korábban részesedéssel rendelkezett a vállalkozásban. A Törvényszék ítélete ellen az uniós tagállamok az EU legfelsőbb igazságszolgáltatási szervénél, az Európai Unió Bíróságán fellebbezhetnek.



Jevgenyij Prigozsin 2014-ben, a Krím félsziget orosz annektálása után alapította a Wagner-csoportot. Zsoldosai először a kelet-ukrajnai szakadároknak nyújtottak támogatást, majd az ukrajnai háborúban is jelentős szerepet vállaltak. A zsoldossereg emellett tevékeny a Közép-afrikai Köztársaságban és Maliban is. A Wagner-csoportot az Egyesült Államok januárban nemzetközi bűnszervezetnek minősítette.