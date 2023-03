Ukrajnai háború

A gabonamegállapodás meghosszabbítását sürgette Kijevben az ENSZ-főtitkár és az ukrán elnök

Az ENSZ főtitkára harmadik alkalommal látogatott el Ukrajnába az Oroszország által tavaly februárban indított háború kezdete óta. 2023.03.08 16:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajna és az ENSZ közös célja a gabonamegállapodás meghosszabbítása március 18. után - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán, miután Kijevben tárgyalt António Guterres ENSZ-főtitkárral.



"Ma abban vagyunk érdekeltek, hogy ne legyen éhínség a világon. A másik közös célunk a gabonafolyosó kiterjesztése. Felvetettük a kezdeményezés jövőbeli meghosszabbításának kérdését, annak részleteit, hogyan segíthetnénk tovább a világot" - fejtette ki az államfő.



Guterres úgyszintén a fekete-tengeri gabonakezdeményezés folytatásának "rendkívüli fontosságát" hangsúlyozta - számolt be az Interfax-Ukrajina hírügynökség.



Az ENSZ-főtitkár kommentálta a napokban napvilágra került videofelvételt arról, hogy egy fogságba esett fegyvertelen ukrán katonát orosz katonák agyonlőnek. "A szörnyű felvételek, amelyeken látszólag egy ukrán katona életét vesztette, egyben arra is emlékeztet, hogy a hadviselés szabályait be kell tartani" - mondta Guterres.



