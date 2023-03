Terrorizmus

Brüsszeli terrortámadás veszélyére figyelmeztetett az Egyesült Államok amerikai nagykövetsége

Brüsszelben tervezett terrortámadás elkövetésére figyelmeztetett internetes oldalán az Egyesült Államok belgiumi nagykövetsége szerdán, a belga szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint "minden rendőri szolgálat riadókészültségben van".



Az amerikai nagykövetség a honlapján közzétett üzenetben azt írta: a belga rendőrség fokozta a biztonsági intézkedéseket a brüsszeli metróban március 8-án elkövetni tervezett lehetséges terrortámadásról szóló bejelentés miatt.



Az amerikai nagykövetség óvatosságra és körültekintésre szólított fel a Brüsszelben és környékén tervezett utazásokra vonatkozóan. Ajánlották továbbá, hogy aki teheti, kerülje a tömeget, figyeljen a környezetére, tájékozódjon a médiából, és kövesse a weboldalt a friss információk megszerzése érdekében.



A La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap arról számolt be, hogy az Európai Bizottság kedden kora este két, orosz nyelven írt elektronikus levelet kapott lehetséges terrortámadás elkövetéséről. Az intézmény illetékesei jelentették az esetet a rendőrségnek.



A Le Soir című belga napilap úgy tudja, egy ismeretlen az elmúlt hetekben kétszer is felvette a kapcsolatot az uniós bizottsággal. A február 16-án küldött első e-mail nem tartalmazott fenyegetést, a március 3-án küldött üzenetben azonban az EU-tagországok területén tervezett sorozatos terrortámadások elkövetésére figyelmeztettek, mivel - mint írták - "az EU folytatja agresszív politikáját". A cikk szerint a kedd este érkezett e-mail konkrét terrortámadás elkövetését jelentette be, amely szerint "március 8-án felrobbantják a brüsszeli metrót az Yser és Rogier állomások között".



A belga szövetségi rendőrség azt közölte, hogy komolyan vették a bejelentést és az abban említett fenyegetést, ezért szigorúan ellenőrizték a brüsszeli tömegközlekedést, de egyelőre semmi gyanúsat nem találtak. Közölték: fokozzák az éberséget, "minden rendőri szolgálat riadókészültségben van". A brüsszeli ügyészség vizsgálatot indított a bombafenyegetés bejelentőjének azonosítására - tették hozzá.



A belga nemzeti válságközpont megerősítette, hogy a terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) "valószínűtlennek" minősítette a fenyegetést, és azt írta: jelenleg nincs szükség további intézkedésekre. A négyfokozatú terrorfenyegetettségi skálán a fenyegetettségi szintet a második fokozaton tartották, ami "közepes" fenyegetésnek felel meg - tették hozzá.