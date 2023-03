'Dicsőség Ukrajnának!' - mondta az oroszoknak az ukrán katona, majd agyonlőtték - megrázó videó

Háborús bűntettnek nevezte Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője hétfőn azt, hogy az országa elleni háborút folytató oroszok agyonlőttek egy foglyul ejtett, fegyvertelen ukrán katonát.



Az orosz katonák maguk készítettek egy videofelvételt a hadifogoly agyonlövéséről, amely gyorsan elterjedt az interneten. A felvételen az látható, hogy a fegyvertelen ukrán katona az mondja: "Dicsőség Ukrajnának!", majd szitokszavak kíséretében oroszok gépkarabélyokkal agyonlövik.



Andrij Jermak a Telegram közösségi oldalon azt írta, hogy Oroszországban háborús bűnöket követnek el, amit propagandájukkal és "nácikról szóló mítoszokkal fehérítenek ki". "Ez egy újabb példája egy fogságba esett ember megölésének, ami egyben nemzeti jelentéktelenségük és gyengeségük jele is. Minden ilyen háborús bűnt meg kell büntetni. Senki sem bújhat el a felelősségre vonás elől" - fogalmazott az elnöki iroda vezetője.

I thought that such heroes who fearlessly look into the eyes of death appear only in movies...

I thought such bastards who kill unarmed prisoner appear only in movies...

Unfortunetelly, it is our reality.

Ukrainian unarmed POW gets executed by russians for saying "Slava Ukraini!" pic.twitter.com/49bXe9aRdB