Ukrajnai háború

Kijev tagadja, hogy köze lenne az Északi Áramlat felrobbantásához

Tagadta szerda este Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója, hogy az ukrán kormánynak bármi köze lenne az Északi Áramlat gázvezetékek ellen tavaly ősszel elkövetett robbantásos szabotázsakcióhoz.



A The New York Times című amerikai lap szerdán hírszerzési forrásokra hivatkozva jelentette, hogy az amerikai titkosszolgálatok által összegyűjtött adatok alapján egy ukránbarát csoport követte el az akciót, de arra nincs bizonyíték, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek vagy az ő belső körének köze lett volna a támadáshoz. A lap szerint "fennáll annak lehetősége, hogy az ukrán kormánnyal vagy titkosszolgálatokkal kapcsolatban lévő harmadik fél titokban hajtotta végre a műveletet".



A két vezetékpáron tavaly szeptemberben észleltek gázömlést, majd az ügyben illetékes svéd és dán hatóságok megállapították, hogy szándékos szabotázsakció történt, de nem neveztek meg felelőst. Moszkva a Nyugatot és az "angolszászokat" tette felelőssé a támadásért. Egy amerikai oknyomozó újságíró szintén név nélkül nyilatkozó forrásra hivatkozva pedig arról számolt be, hogy a műveletet az amerikai kormány utasítására hajtották végre.



Podoljak közölte: Kijevnek semmi köze a "balesethez".



"Jóllehet szeretek szórakoztató összeesküvés-elméleteket gyűjteni az ukrán kormányról, ki kell jelentenem, hogy Ukrajnának semmi köze a balti-tengeri balesethez, és semmit nem tudok állítólagos ukránbarát szabotázscsoportokról" - írta a tanácsadó a Twitteren.



A német ARD köztelevízió, valamint az SWR regionális műsorszolgáltató és a Die Zeit című lap szerdán azt írta, hogy a bűnügyi nyomozás során sikerült azonosítani a szabotázsnál használt hajót, amelyet Lengyelországban bérelt ki egy cég, amelynek két ukrán állampolgár a tulajdonosa. A hajóval 6 ember, öt férfi és egy nő, köztük több búvár, szeptember 6-án hagyta el a németországi Rostock kikötőjét, majd a jármű a Dániához tartozó Christinso szigeténél került elő ismét. A hajót "takarítatlanul" adták vissza a bérbeadónak, és a kabin asztalán robbanószer nyomaira bukkantak. A 6 ember állampolgársága nem tisztázott, mert a hajó bérlésekor hamis útleveleket használtak. Ha a nyomok Ukrajnába vezetnek is, a nyomozók egyelőre nem tudták megállapítani, ki adott megbízást az akcióra - írja a Die Zeit.



Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője terelésnek nevezte a lap értesülését. "Nyilvánvalóan a támadás elkövetői el akarják terelni a figyelmet. Ez nyilvánvaló irányított szivárogtatás" - fogalmazott Peszkov a RIA orosz hírügynökségnek. "Hogyan állapíthatnak meg bármit is amerikai illetékesek vizsgálat nélkül?" - tette fel a kérdést a szóvivő. Moszkva a kezdetektől fogva azt követeli, hogy részt vehessen a vizsgálatban, de Peszkov azt mondja, hogy erre azóta sem kaptak lehetőséget. "Ez nem pusztán furcsa, ez bűzlik, mint valami szörnyű bűncselekmény" - szögezte le a Kreml szóvivője.