Háború

Amerikai kémek szerint ukránbarát csoport robbantotta fel az Északi Áramlatot - NYT

Meg nem nevezett új hírszerzési adatok "arra utalnak, hogy egy ukránbarát csoport" állt az Északi Áramlat gázvezetékeket ért 2022. szeptemberi támadás mögött - jelentette kedden a New York Times névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselőkre hivatkozva.



A Times meg nem nevezett forrásai szerint "úgy vélik, hogy a szabotőrök nagy valószínűséggel ukrán vagy orosz állampolgárok, vagy a kettő valamilyen kombinációja", és hogy "amerikai vagy brit állampolgárok nem voltak érintettek". Azt is elmondták, hogy nincs bizonyítékuk arra, hogy Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök vagy "legfőbb hadnagyai" részt vettek volna a támadásban, vagy hogy "bármelyik ukrán kormánytisztviselő" irányította volna a támadást.



A névtelenül nyilatkozó tisztviselők nem tudták megmondani, hogy ki irányította vagy fizette a "műveletet", és azt mondták, lehetséges, hogy a támadást "nem hivatalosan, az ukrán kormánnyal vagy annak biztonsági szolgálataival kapcsolatban álló közvetítő erő hajtotta végre".



A bombákat, amelyek a Balti-tenger fenekén négy vezetékszálból hármat szétszakítottak, "nagy valószínűséggel" tapasztalt búvárok helyezték el, "akik a jelek szerint nem a katonai vagy hírszerző szolgálatoknak dolgoztak", de a múltban "speciális kormányzati képzésben részesülhettek" - állították a névtelenül nyilatkozó tisztviselők.



Azt is elmondták, hogy Joe Biden amerikai elnök és vezető tanácsadói "nem engedélyezték" a Nord Stream elleni támadást, és hogy "az USA-nak nem volt köze" a robbantásokhoz. Ezek a kijelentések közvetlenül reagálnak Seymour Hersh oknyomozó újságíró múlt havi jelentésére, aki az Egyesült Államokat vádolta a robbantás megrendelésével és a robbanóanyagok elhelyezésével.



Míg nyugat-európai tisztviselők szintén úgy vélik, hogy a támadást államilag szponzorálták, "amerikai tisztviselők nem nyilatkoztak nyilvánosan arról, hogy szerintük a műveletet egy állam szponzorálta" - jegyezte meg a Times.



Egyes tisztviselők úgy látják, hogy "Ukrajnának és szövetségeseinek" van "a leglogikusabb lehetséges indítéka" a vezetékek megsemmisítésére. Nem volt világos, hogy kiket értettek szövetségesek alatt; bár Lengyelország volt az Északi Áramlat legnyíltabb kritikusa, az USA és az egész NATO-blokk több mint 100 milliárd dollár értékben küldött fegyvereket és egyéb segélyeket Kijevnek az elmúlt évben.



"Bármilyen megállapítás, amely Kijevet vagy ukrán megbízottakat hibáztat, visszahatást válthat ki Európában, és megnehezítheti a Nyugat számára, hogy egységes frontot tartson fenn Ukrajna támogatására" - jegyezték meg a Times riporterei.

A Nord Stream-robbantások öt héttel a moszkvai autós robbantás után történtek, amelyben meghalt Darja Dugina orosz újságíró. Névtelen amerikai kémek tavaly októberben azt mondták a Timesnak, hogy szerintük az ukrán kormányon belüli "elemek" - de nem Zelenszkij - a felelősek, de nem neveztek meg senkit. Kijev hivatalosan tagadta, hogy bárki is felelős lenne a történtekért.



"Az Északi Áramlat művelet után Washingtonban elhallgatott találgatások - és aggodalmak - jelentek meg arról, hogy az ukrán kormány egyes részei is részt vehettek abban a műveletben" - jelentette kedden a Times.



A lapnak név nélkül nyilatkozó tisztségviselők szerint "eddig nincs bizonyíték" arra, hogy az ukrán kormánynak köze lett volna ehhez, és Joe Biden elnök bizalma Zelenszkijben "folyamatosan nőtt". A Times elismerte, hogy az amerikai hírszerzésnek "korlátozott rálátása van az ukrán döntéshozatalra", annak ellenére, hogy Kijev "mélyen függ" az Egyesült Államoktól.