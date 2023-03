Belpolitika

A miniszterelnök pártja nyerte a választást Észtországban

Kaja Kallas hivatalban lévő miniszterelnök jobbközép-liberális Reformpártja nyerte a vasárnap tartott parlamenti választásokat Észtországban a szavazatok szinte teljes összesítése alapján hétfőn hajnalban közzétett eredmények szerint.



A voksok 98 százalékának megszámlálása alapján a Reformpártra a választók 31,6 százaléka szavazott. Második helyen végzett a jobboldali Észt Konzervatív Néppárt (EKRE) a voksok 16,1 százalékával.



A választási részvétel 63,7 százalékos volt, és a választók 51 százaléka az interneten adta le szavazatát.



A 45 éves Kallas úgy nyilatkozott, hogy az eredmény tükrében pártja erős pozícióból láthat neki a koalíciós tárgyalásoknak és a kormány továbbra is fenntartja az Oroszországra gyakorolt nyomást.



"Be kell fektetnünk a biztonságunkba. Agresszív szomszédunk nem tűnt el és nem is fog eltűnni, úgyhogy ezzel foglalkoznunk kell" - jelentette ki Kaja Kallas. Arról nem nyilatkozott, hogy a jelenlegi, hárompárti koalícióval tervezi-e folytatni a kormányzást.



"A választók azt szeretnék, hogy a Reformpárt vezesse a kormányt. Ennyi bizonyos" - mondta a hivatalban lévő kormányfő.



A Reformpárt választási programja alapján a miniszterelnök pártjának győzelme azt jelenti, hogy Tallinn folytatja az átállást a zöldenergiára és továbbra is fogad menekülteket Ukrajnából. A párt a kampányban azt is ígérte, hogy a bruttó hazai termék 3 százalékára emeli a védelmi kiadásokat és csökkenti a vállalkozások adóterheit.



A jelenlegi kormánykoalícióban résztvevő balközép Szociáldemokrata Párt 9,5 százalékos eredményt ért el, a jobboldali-konzervatív Haza (Isamaa) párt pedig a voksok 8,3 százalékát kapta. A balközép, ellenzéki Centrumpárt 14,7 százalékos eredményt ért el. 13,5 százalékot kapott, és ezzel először jutott be a parlamentbe az Észtország 200 (Eesti 200) liberális párt.



A Reformpárt négy évvel ezelőtt 28,9 százalékos eredménnyel nyerte a választást, ám akkor három másik párt kötött koalíciót, amely végül a ciklus vége előtt összeomlott, így 2021 óta Kallas Reformpártja vezeti az országot a szociáldemokratákkal és Hazával közösen.