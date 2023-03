Lemészároltak egy kormányzót a választópolgárokkal - videón a brutális vérengzés

A Fülöp-szigetek déli részén fekvő Negros Oriental tartomány kormányzóját lelőtték felfegyverzett, katonai stílusú álcát és golyóálló mellényt viselő férfiak. A támadás során, amely a regionális politikusokat célzó lövöldözések sorozatának legutóbbi esete, öt civilt is meghalt.



Legalább hat, "pixeles egyenruhát" viselő, erősen felfegyverzett férfi nyitott tüzet Roel Degamo kormányzóra a háza előtt Pamplona városban szombat reggel, halálos találatot okozva neki és öt másik áldozatának - közölte a rendőrség. A lövöldözés áldozatául esett civilek állítólag elszegényedett helyi falusiak voltak, akik Degamo háza előtt gyűltek össze, hogy segítséget kérjenek.



A gyanúsítottak három terepjáróval menekültek el a helyszínről, amelyeket később otthagytak. Órákkal később három férfit tartóztatott le a Negros Oriental-i rendőrség, akik a gyanúsítottak közül kettőt egykori katonaként azonosítottak.



"Kormányom nem nyugszik addig, amíg ennek az aljas és szörnyű bűnténynek az elkövetőit bíróság elé nem állítjuk" - mondta ifjabb Ferdinand Marcos elnök egy nyilatkozatban.



Az ország történetében politikai erőszak, valamint iszlamista és kommunista lázadások is előfordultak. Csak az elmúlt hónapban Lanao del Sur kormányzója, Mamintal Alonto Adiong Jr. megsebesült egy támadásban, amelyben öt testőre meghalt, míg Maguindanao del Sur polgármestere, Ohto Caumbo Montawal megsebesült, amikor két fegyveres rálőtt a járművére. A Fülöp-szigetek északi részén Aparri város alpolgármesterét, Rommel Alamedát és társait a múlt hónapban egy újabb támadás során lelőtték állítólag rendőrruhát viselő férfiak.



A meggyilkolt kormányzó, aki először 2011-ben lépett hivatalba, tavaly egy választáson kiszorult, de az októberi újraszámlálást követően visszahelyezték. A Legfelsőbb Bíróság két héttel ezelőtt támogatta a választási tisztviselők döntését, hogy megsemmisítik az eredményt, és megadják Degamónak az azonos vezetéknevű, csaló jelöltre leadott szavazatokat.



Degamo felesége, Janice Degamo, Pamplona polgármestere Facebook-bejegyzésben közölte, hogy férje szombaton a választópolgárokat szolgálta, és "nem érdemelt ilyen halált".

