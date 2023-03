Bomba robbant a montenegrói bíróságon - videó

Robbanószerkezetet robbantottak pénteken Montenegró fővárosában, Podgoricában egy bírósági épületben - közölte Srdan Korac, a rendőrség egyik vezető tisztségviselője.



Korac szerint a fő gyanúsított meghalt a robbanásban, öt másik személyt pedig kórházba szállítottak. Korac a gyanúsítottat csak az M.B. monogrammal azonosította.



Zoran Basanovic rendőrségi szóvivő a TVCG televíziónak elmondta, hogy a rendőrök dolgoznak a gyanúsított indítékának megállapításán. "A rendőrség és az ügyészség csapatai a helyszínen vannak. Minden tényt megállapítunk" - mondta.



A támadás a podgoricai alapbíróságon történt, amely a városközpont közelében található. A rendőrség lezárta a közeli utak forgalmát és lezárta a környéket.



A Dan című lap idézte a mentőszolgálatot, amely szerint az áldozatok állapota nem kritikus.

