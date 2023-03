Botrány

A Nobel-díjas írót 10 évre ítélték

Egy fehérorosz bíróság 10 év börtönbüntetésre ítélte Alesz Beljacki Nobel-békedíjas írót készpénzcsempészet és közrend megsértése miatt.



A pénteki ítéletet a Vesna (Tavasz) emberi jogi központ tagjai ellen indított nagyszabású ügy részeként hozták. A 60 éves Beljatszkij mellett három másik aktivistára is hosszú büntetést szabtak ki. A vádlottak mindegyike tagadja, hogy bármi rosszat tett volna.



A fehérorosz ügyészek szerint az emberi jogi csoport tagjai 2016 és 2021 között több százezer dollárt váltottak ki Litvániában, miután a pénzt különböző külföldi szervezetektől kapták. A pénzeket ezután bejelentés nélkül vitték át a határon - ragaszkodott az ügyészség.



A vádlottak a vád szerint 2020 és 2021 között a fehéroroszországi kormányellenes tüntetések résztvevőit is segítették, miközben "emberi jogi és jótékonysági tevékenység álcája alatt" finanszírozták a zavargásokat. Akkoriban fehérorosz állampolgárok ezrei vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak Alekszandr Lukasenka hivatalban lévő vezető elnökválasztási győzelme ellen.



Beljatszkij már korábban is ült börtönben. 2011-ben négy és fél évre ítélték adócsalás vádjával, miután állítólag külföldi bankokban tárolt pénzt. Az aktivista kitartott amellett, hogy a szóban forgó pénzeszközök nem az övéi.



Beljatszkij tavaly októberben kapta meg a Nobel-békedíjat, a Memorial orosz és ukrán emberi jogi csoporttal és a Center for Civil Liberties (Központ a polgári szabadságjogokért) együtt. A Nobel-bizottság szerint a díjazottak "hosszú éveken át támogatták a hatalom bírálatának jogát és az állampolgárok alapvető jogainak védelmét".