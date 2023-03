Bűnügy

A főnök cédulái buktatták le az utolsó szicíliai keresztapa nővérét

A cédulák egy részét az olasz csendőrség találta meg Rosalia átkutatott castelvetranói otthonában, egy székben kialakított üregben. 2023.03.04

Letartóztatták a "szicíliai maffia utolsó keresztapjaként" is emlegetett, nemrégiben bebörtönzött Matteo Messina Denaro nővérét, miután a rendőrség a házkutatás során cédulákat talált nála a főnöktől származó utasításokkal - írta a The Guardian című brit napilap online kiadása pénteken.



A nyomozók szerint Rosalia Messina Denaro harminc évig segítette szökésben lévő bátyját, aki január 16-i letartóztatásáig Olaszország legkeresettebb bűnözője volt. Ez idő alatt Rosalia volt "a család pénztárosa", miközben gondoskodott arról, hogy a cédulák (pizzini) segítségével a maffiafőnök szökevényként is fenn tudja tartani a kapcsolatot szervezetével.



"Rosalia Messina Denaro élvezte a főnök teljes bizalmát" - mondta Alfredo Montalto, a nő letartóztatását elrendelő bíró. "Ő irányította a pizzini-hálózatot, amelyeken keresztül Denaro utasításokat adott bűntársainak" - tette hozzá.



A cédulák egy részét az olasz csendőrség találta meg Rosalia átkutatott castelvetranói otthonában, egy székben kialakított üregben. A Szicília délnyugati partvidékén található Castelvetrano a maffiafőnök szülővárosa. A cédulák némelyikéből Denaro életfelfogása és személyes meggyőződései is kiolvashatók. A férfi áldozatként, az igazságszolgáltatás és az állam üldözöttjeként tekintett magára.



"Úgy üldöztek minket, mintha gazemberek volnánk, úgy kezeltek bennünket, mintha nem tartoznánk az emberi fajhoz, kiirtandó népcsoporttá váltunk" - írta.



"Ezzel a hazugsággal temették be a földünket. Mi vagyunk a gonoszok, ők ... a jók" - írta Denaro. "Minden egyes újabb letartóztatással többen szenvednek ezért a földért. Minden egyes alkalommal, amikor letartóztatnak valakit, egyre több ember csatlakozik a közösségünkhöz, amely nem hajlandó elfogadni ezt az igazságtalanságot. Ezek vagyunk mi, és meggyőződésem, hogy egy napon mindezt el fogják ismerni, és a történelem vissza fogja adni nekünk azt, amit az életben elvettek tőlünk" - állt az egyik cetlin.

A cédulákat különböző embereknek címezték, köztük a maffia feltételezett tagjainak, például a Kondor, a Cseresznye, a Parmezán vagy az Alma álnevű bűnözőknek. Rosalia Denaro egy olyan pizzinót is rejtegetett, amely öccse egészségi állapotát taglalta. Matteo Denarót egy palermói magánklinikán fogták el, ahol Andrea Bonafede álnéven daganata miatt rendszeresen kezelték.



A maffia informátorai és ügyészek szerint Denarónak köze lehet a szicíliai maffia által elkövetett legszörnyűbb bűncselekményekhez, köztük az 1992-es pokolgépes támadáshoz, amelyben életét vesztette Giovanni Falcone és Paolo Borsellino bíró, és egy 1996-os gyilkossághoz, amelynek során megfojtották és savban feloldották egy áruló maffiózó 12 éves fiát.



Denarót a közép-olaszországi L'Aquila városának szigorúan őrzött börtönében tartják fogva, ahol kemoterápiás kezelést is kap.



A csendőrség eddig legalább három olyan lakást talált, amelyet a maffiafőnök használt. Az egyikben egy ruhákkal teli szekrénnyel takarták el egy titkos bunker bejáratát. A rejtekhelyeken luxusruhákat, smaragdokat, gyémántokat, Francis Ford Coppola A keresztapa című filmjének poszterét és néhány könyvet találtak, köztük Vlagyimir Putyin és Adolf Hitler életrajzát.