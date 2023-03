Pandémia

Vizsgálat: Boris Johnson félrevezethette a parlamentet a járványelőírások megsértése ügyében

Vannak arra utaló jelek, hogy Boris Johnson volt brit miniszterelnök félrevezethette a parlamentet a koronavírus-járvány idején saját kormánya által elrendelt korlátozások megsértése ügyében - áll a londoni alsóház illetékes bizottságának pénteken nyilvánosságra hozott előzetes vizsgálati jelentésében.



Johnson tavaly júliusban jelentette be távozását a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői posztjáról és a miniszterelnöki tisztségről, miután a kiderült, hogy a londoni miniszterelnöki hivatalban és más kormányintézményekben a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt szigorú korlátozások idején több kerti partit, ivászatokkal kísért társasági összejöveteleket tartottak, nem egyszer Johnson részvételével.



A közkeletűen "partygate" néven emlegetett ügy Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának legnagyobb belpolitikai botrányává fajult, különös tekintettel arra, hogy a miniszterelnököt a rendőrség megbírságolta.



Az újkori brit politikatörténetben Boris Johnson volt az első hivatalban lévő miniszterelnök, akit törvénysértésért rendőrhatósági büntetéssel sújtottak.



Az ügyben vizsgálatot indított a londoni alsóház mentelmi kérdésekben és egyéb képviselői előjogokban eljárni hivatott szakbizottsága is, elsősorban annak megállapítására, hogy a volt kormányfő félrevezette-e a parlamentet, amikor még hivatali idejében többször is kijelentette, hogy nem történtek törvénysértések az összejövetelek idején.



A pénteken ismertetett 24 oldalas előzetes vizsgálati jelentés szerint négy olyan alkalom is volt, amikor Boris Johnson azt bizonygatta az alsóházban, hogy nem voltak törvénysértők a Downing Streeten rendezett partik, a begyűjtött bizonyítékok viszont arra vallanak, Johnson e kijelentéseivel félrevezethette a képviselőket.



A volt miniszterelnök péntek esti nyilatkozatában élesen bírálta a bizottságot, mondván: a jelentésben sincs semmiféle bizonyíték arra, hogy ő tudatosan vagy gondatlanságból félrevezette volna a parlamentet.



A bizottság március második felében személyesen is meghallgatja Johnsont, és a vizsgálatot ezután zárja le.



A végleges jelentés tartalmának komoly a tétje, hiszen ha abban az szerepel majd, hogy Boris Johnson félrevezette a parlamentet, akkor a volt miniszterelnök képviselői mandátumát felfüggeszthetik vagy végleg vissza is vonhatják. Az utóbbi esetben időközi választást kellene kiírni Johnson választókörzetében.



A parlament tudatos félrevezetése a brit politika magatartási normái alapján a képviselők, köztük a kormánytagok által elkövethető legnagyobb kihágások egyike, és általános elvárás, hogy távozzanak tisztségükből mindazok, akikről bebizonyosodik, hogy ezt a kihágást elkövették.