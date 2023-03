Kolumbiai tiltakozók csaknem 80 embert ejtettek túszul, többen meghaltak

Kolumbiai tiltakozók túszul ejtettek 79 rendőrtisztet és kilenc munkást, egy helybéli lakos és egy rendőr életét vesztette a helyi idő szerint csütörtökön kezdődött, erőszakba torkolló tüntetések során - tájékoztatott a BBC brit közszolgálati televízió híroldalán pénteken.



A javarészt vidéki és őslakos csoportokból álló tüntetők egy nappal ezelőtt blokádok felállításával kezdtek el tiltakozni az Emerald Energy nevű, olajkinyeréssel foglalkozó cég egyik létesítményénél, azt követelve, hogy a cég járuljon hozzá a helyi közlekedési utak javításához és újak kiépítéséhez.



Gustavo Petro kolumbiai elnök nyilatkozatában reményét fejezte ki, hogy a tiltakozók maguktól elengedik a túszokat, még mielőtt súlyosbodna a helyzet. Az államfő a Vöröskereszt segítségét kérte a helyzet rendezéséhez.



A kolumbiai rendőrség Twitter-bejegyzésében megemlékezett Ricardo Monroy elesett rendőrre. Helyi kormánytisztviselők szerint a férfi halálát egy macsétás támadó okozta, a civil áldozattal pedig golyó végzett.



Carlos Camargo kolumbiai emberi jogi ombudsman a helyszínen igyekezett közvetíteni a tüntetők és a hatóságok között, s elmondása szerint elérte, hogy a tiltakozók felhagyjanak a Molotov-koktélok dobálásával az olajlétesítményre.



Az interneten megosztott videókon látható, ahogy a túszul ejtett rendőrök, valamint az olajmező kilenc munkása egy kisebb helyiségben ülve várja sorsát. A rendőrség szerint a zavargásokat a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) nevű gerillaszervezet egyik alcsoportja provokálhatta, akik egy 2016-os konfliktus során visszautasították a hatóságok által felajánlott békemegállapodást.



Az országban egyébként gyakoriak a hasonló tiltakozások, melyek során a helyi közösségek különböző infrastruktúrák kiépítését követelik a nagy cégektől.

