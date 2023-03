Drog

Több mint két tonnányi kokaint sodort a tenger a normandiai partokra

Több mint két tonna, nejlonzsákokba csomagolt kokaint találtak néhány nap alatt a La Manche-csatorna francia partjainál, a lefoglalt kábítószer értéke csaknem 150 millió euró (56,7 milliárd forint) - közölték pénteken a normandiai hatóságok.



Vasárnap a normandiai Réville település tengerpartján több zacskóban mintegy 850 kilogramm kokaint találtak, szerdán pedig néhány kilométerrel arrébb, Vicq-sur-Mer településnél további hat, kokainnal teli nejlonzsákot sodort partra a tenger. A zsákokra mentőövek voltak erősítve.



Az Ouest-France regionális lap rendőrségi értesülése szerint a szerdán talált rakomány mennyisége 1,5 tonna, így a pár nap alatt lefoglalt kábítószer összesen 2,3 tonna, ami "történelmi" fogásnak számít.



La Manche megye tengeri prefektusa emlékeztetett arra, hogy az illetékes cherbourgi ügyészség már a hét elején eljárást indított az ügyben, amelyet a kábítószer-kereskedelem elleni hivatal munkatársai folytatnak le.

Egyelőre nem ismeretes, honnan sodródtak a normandiai Cotentin-félsziget partjaira a kokainnal teli, hermetikusan lezárt zsákok. A rendőrség feltételezése szerint elképzelhető, hogy szándékosan dobták őket a tengerbe egy hajóról egy ellenőrzés alkalmával, de azt is elképzelhető, hogy maguktól estek a vízbe egy hajóról. A kábítószert tartalmazó zsákokat a hajók falára szokták ráerősíteni, és előfordul, hogy viharban lekapcsolódnak.



A kábítószer-kereskedők egyik bevett szokása, hogy a tengerbe dobott "csomagokat" búvárokkal gyűjtetik be, mielőtt a hajók elérik a kikötőt - idézett az AFP hírügynökség egy nyomozati forrást.



A tengeri prefektúra jelezte: a félsziget északi részén továbbra is fokozottan, repülőgépekkel ellenőrzik a partokat, csütörtök délutánig nem találtak további zsákokat. A csendőrség nagy erőket mozgósított a helyszínek biztosítására, és annak megakadályozására, hogy bárki hozzáférhessen a kábítószerrel teli zsákokhoz. Arra is emlékeztettek a hatóságok, hogy aki hasonló rakományt talál és magával viszi, kábítószer-kereskedőnek minősül, és börtönbüntetéssel sújtható, ezért arra kérik a helyieket, hogy amennyiben gyanús zsákokat találnak, azonnal értesítsék a csendőrséget.



Nem ez az első alkalom, hogy kokain sodródott a francia partokra: 2019 végén a baszkföldi Saint-Jean-de-Luz település strandjainál és a breton Camaret partjainál 1,6 tonnányi fehér port foglaltak le zsákokban, míg 2022 májusában az északi Berck településnél 21 kilogrammnyi kokaint sodort partra a víz.



"Meg kell akadályozni, hogy ez a fehér cunami elérje a partjainkat" - fogalmazott szerdán egy sajtótájékoztatón a vámügyekért is felelős költségvetési miniszter. Gabriel Attal elmondta: február 19-én rekordmennyiségű, 1,9 tonna kokaint foglaltak le a hatóságok a normandiai Le Havre kikötőjében.



A Franciaországban lefoglalt kábítószerek 80 százaléka tengeri úton érkezik a kontinensre, elsősorban Le Havre kikötőjébe, ahol évente 3 millió konténer fordul meg.