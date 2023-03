Pokolgép robbant a podgoricai alapfokú bíróság épületében pénteken nem sokkal dél előtt - közölte internetes oldalán a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG).



A rendelkezésre álló információk szerint egy 40 éves férfi életét vesztette a robbanásban, és legalább öten megsebesültek. A robbanószert - amely valószínűleg kézigránát volt - az M.B. monogrammal azonosított férfi saját maga aktiválta a bíróság bejáratánál. A rendőrség feltételezése szerint a férfi öngyilkos akart lenni. Az épületben a robbanás idején sokan tartózkodtak, a helyszínre vonult a rendőrség, a mentőszolgálat és a tűzoltóság, a vizsgálat folyamatban van.



Az utóbbi hónapokban több bombafenyegetés is érkezett az állami szervekhez Montenegróban, de a rendőrség egyetlen esetben sem talált robbanószert.

Meanwhile, in #Montenegro, someone detonated a bomb near (or inside) the entrance to the Podgorica courthouse. pic.twitter.com/4KczSjV9cs