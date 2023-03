Ukrajnai háború

A német lakosság 47 százaléka úgy véli, hazája megfelelő mértékben támogatja fegyverrel Ukrajnát

A német lakosság többsége helyesli, hogy a szövetségi kormány fegyverekkel is támogatja az orosz támadás ellen védekező Ukrajnát - mutatta ki egy pénteken ismertetett felmérés.



Az ARD országos köztelevízió megbízásából készített közvélemény-kutatás alapján a német lakosság 47 százaléka úgy véli, hazája megfelelő mértékben támogatja fegyverrel Ukrajnát, 16 százalék szerint pedig nem eléggé.



A fegyverszállításokat megfelelő mértékűnek tartók aránya három százalékponttal emelkedett az egy hónappal korábbihoz képest, a szállítások növelését sürgetők tábora egy százalékponttal bővült.



A másik oldalon azok állnak, akik szerint Németország túl messzire megy Ukrajna fegyveres önvédelmi képességének erősítésével. Az így vélekedők aránya március elején 31 százalékos, öt százalékponttal csökkent egy hónap alatt.



Ugyanakkor a németek többsége, 53 százaléka azt is gondolja, hogy nem elégségesek a háború lezárását szolgáló diplomáciai erőfeszítések. Azonban ez a tábor, vagyis a több tárgyalást szükségesnek tartók aránya öt százalékponttal csökkent februárhoz képest, és a béketárgyalások sürgetése nem jár együtt feltétlenül a fegyverszállítások elutasításával.



Ezt mutatja, hogy a tárgyalásos rendezést szolgáló erőfeszítéseket elégtelennek tartók körében csupán 39 százalék véli úgy, hogy Németország túl messzire megy az ukrajnai fegyverszállításokkal, 45 százalék pedig megfelelőnek ítéli ezt a fajta támogatást, és 12 százalék az eddiginél is több fegyvert küldene Ukrajnába.



Az ország egyik legtekintélyesebb társadalomkutató intézete, az infratest dimap felmérése azt is kimutatta, hogy a németek legnagyobb csoportja szerint növelni kell az Oroszországra kifejtett szankciós nyomást. A választókorú népességre reprezentatív vizsgálatban megkérdezettek 43 százaléka mondta azt, hogy nem kellően erősek az Oroszország elleni szankciók, ami öt százalékpontos emelkedés februárhoz képest. A büntetőintézkedéseket megfelelőnek tartók aránya négy százalékponttal 33 százalékra csökkent, a szankciókat túl erősnek tartók aránya 18 százalékon stagnál.



A háború lezárásával kapcsolatos véleményáramlatokat vizsgálva kimutatták továbbá, hogy a német lakosság túlnyomó többsége, 73 százaléka úgy véli, elsősorban Ukrajnának kell döntenie arról, hogy mikor kezd tárgyalást Oroszországgal a harcok leállításáról.