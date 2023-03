Ukrajnai háború

Eljárásokat indítana az Oroszország elleni szankciók megkerülése esetén az Európai Ügyészség

2023.03.02

Ha felkérést kapna rá, eljárásokat indítana az Oroszország elleni szankciók megkerülése esetén az Európai Ügyészség - derül ki a szervezet szerdán közzétett, második éves jelentéséből.



A beszámoló szerint 2022-ben összesen 14 milliárd euró értékben elkövetett visszaéléssel vagy csalással kapcsolatban indítottak nyomozást. Az Európai Ügyészség jelenleg 1117 ügyben folytat eljárást 114 ügyész bevonásával, akik 359 millió eurót fagyasztottak be, vagy foglaltak le.



A szervezet vezetője, Laura Kövesi főügyész az AFP hírügynökség kérdésére válaszolva azt mondta: az Európai Bizottság kérte fel őket annak tanulmányozására, hogy az Oroszország elleni szankciók megkerülését is vizsgálhatnák a jövőben.



"Erre a felvetésre mi azt válaszoltuk, hogy lenne rá kapacitásunk és vállalnánk; mind a 22 tagállamban van irodánk és vannak szakértő ügyészeink, tehát mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet az unióban, amely alkalmas lenne a feladatra".



A nemzetközi szankciókkal kapcsolatos vizsgálódást azonban csak akkor kezdhetné meg az Európai Ügyészség, ha erre felhatalmazást kapna az Európai Tanácstól.



Az Európai Ügyészséget 2021 júniusában hozták létre azzal a céllal, hogy olyan ügyekben indíthasson vizsgálatokat, amelyekben feltételezhető, hogy nem rendeltetésszerűen használták fel az uniós forrásból származó összegeket. További célja, hogy az országok közötti kereskedelem kapcsán olyan visszaélések ellen lépjen fel, mint az áfacsalások vagy a nemzetközi bűnözés.



A szervezetnek jelenleg 22 európai uniós tagállam tagja, és a főügyész elmondta, "szívesen együttműködne azzal az öt országgal is, amelyek még nem tagok", viszont elismerte, hogy az Európai Ügyészségbe való belépés politikai kérdés. Ugyanakkor visszautasította azt a felvetést, mely szerint más uniós tagállamokhoz képest a kelet-európai országokban nagyobb a korrupció; hozzátéve, hogy Német- és Olaszországban jelenleg is folynak olyan eljárások, amelyek óriási összegű áfa-csalásokra derítettek fényt.