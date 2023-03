Ukrajnai háború

Orbán Viktor elmondta, miért nem tudott többé nyugodtan aludni Putyin

Az MTI szemléje szerint a miniszterelnök a lap csütörtöki számában kifejtette, hogy a szankciók hajtották fel az olaj és a gáz árát, ami különösen érzékenyen érinti Magyarországot, amely az utóbbi időben hatalmas előrelépést ért el az ipar területén, az ehhez szükséges energiát viszont importálni kell.



A háborúról elmondta: "megterheli a lelkünket, a pszichénket".



"Ukrajna a szomszédunk, ahol magyarok is élnek. Katonának hívják be őket és százával halnak meg a fronton" - hangsúlyozta Orbán, majd kijelentette, hogy folyamatos a nyomás Magyarországon, "háborúba akarnak minket kényszeríteni".



A miniszterelnök az ukrajnai háború legfontosabb felismerésének nevezte, hogy "ma Európa kivonult a vitából".



"A Brüsszelben hozott döntésekben gyakrabban ismerem fel az amerikai érdekeket, mint az európaiakat" - fűzte hozzá, arra is kitérve, hogy az Európában zajló háborúban "ma az amerikaiaké az utolsó szó".



Orbán azt is elmondta, hogy amennyiben Donald Trump nyerte volna meg az amerikai elnökválasztást, "nem került volna sor háborúra", és szerinte német kormányváltás is "megtette a magáét". A magyar kormányfő szerint Trump nem a világ utolsó reménye, de "egy remény", ugyanis az egykori amerikai elnöknek néhány hét alatt sikerülne békét teremteni.



Orbán szerint senki sem nyerheti meg a háborút, ugyanis szerinte: "Az ukránokkal szemben egy 140 millió lakosú atomhatalom áll, az oroszokkal szemben az egész NATO. Ez teszi a dolgot olyan veszélyessé. Patthelyzet van, ami könnyen világháborúvá fajulhat."



A kormányfő felidézte az utolsó alkalmat, amikor a háború kitörése előtt találkozott Vlagyimir Putyinnal. Ekkor az orosz elnök azt mondta neki, hogy Magyarország NATO-tagsága nem probléma, csak Ukrajnáé és Grúziáé.



"Putyin problémája - ezt mondta nekem - a Romániában és Lengyelországban már létrehozott amerikai rakétabázisok, valamint a NATO esetleges ukrajnai és grúziai terjeszkedése azért, hogy ott fegyvereket állomásoztassanak. Ráadásul az amerikaiak fontos leszerelési szerződéseket mondtak fel. Ezért nem tudott Putyin többé nyugodtan aludni éjszaka



- mondta Orbán, aki azt is megjegyezte: "megértem, amit Putyin mondott. De nem fogadom el, amit tett".



Orbán elmondta: elképzelni sem szeretné, hogy mi történik akkor, ha Oroszország elveszíti a háborút. Hangsúlyozta: "Oroszország egy atomhatalom. Ez egy geopolitikai sokk lenne, egy globális méretű, potenciálisan pusztító földrengés, sokkal rosszabb, mint Jugoszlávia összeomlása."



Orbán szerint a Nyugat nem akar békét, szemben a kínaiakkal, az indiaiakkal, az arabokkal, a törökökkel és a brazilokkal. Szerinte a Nyugat elvesztette azt a képességét, hogy a világot egy ügy érdekében egyesítse, ami egy "új jelenség".

"Amikor Washingtonban a demokraták vannak hatalmon, mi fedezékbe menekülünk. Mindig meg akarnak változtatni minket, akárcsak a brüsszeli politikusok (...) Mi vagyunk a kontinens peremén lévő várak védelmezői. Ezt a munkát nem ismerik el. Ezért várjuk, hogy republikánus barátaink újra hatalomra kerüljenek" - nyilatkozta Orbán.



A blokkosodással kapcsolatban Orbán elmondta:



"Exportorientált ország vagyunk. A bruttó hazai termékünk 85 százaléka exportból származik. Fontos kulturális és gazdasági kapcsolataink vannak Keleten. A visszarendeződés végzetes lenne Magyarország számára. De szerintem Németország számára is."



A genderideológia veszélyei is szóba kerültek. Orbán szerint a 14 és 18 év között a gyerekeknek "bele kell nőniük a világba", ezért erősíteni kell az identitásukat, nem pedig "gyengíteni és elbizonytalanítani azt, ahogyan a genderideológusok teszik". "Ezzel ugyanis tönkreteszik a gyermekeinket. Visszavonhatatlanul, visszafordíthatatlanul. Ehhez nincs joguk" - tette hozzá.