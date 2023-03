Állatok

Több száz hiúz kilövésére adtak engedélyt a svéd hatóságok

Svédország összesen kétszázegy hiúz elejtését engedélyezte hetekkel azután, hogy vadászok több tucat farkassal végeztek az ország legnagyobb modern kori farkasirtása során - írta a The Guardian című brit napilap online kiadása csütörtökön.



A svéd tartományi hatóságok több mint kétszer annyi hiúz kilövését engedélyezték idén márciusban, mint a korábbi években.



Vadvédők és aktivisták szerint a tervezett irtás nincs arányban az állatállományra vagy az emberekre jelentett veszélyekkel, és arra kérik az Európai Uniót, hogy tegyen lépéseket Svédországgal szemben a környezetvédelmi jogszabályok megsértése miatt.



"Ez egy trófeavadászat, olyan, mintha Afrikába mennénk oroszlánokra vadászni" - mondta Magnus Orrebrant, a Svenska Rovdjursföreningen állatvédő csoport vezetője, aki petíciót indított a hiúzok trófeavadászatának leállítására. "Külföldi vadászok százai jönnek Svédországba hiúzvadászatra, mert azt gondolják, hogy ez izgalmas" - magyarázta.



Természetvédők a múlt hónapban arra figyelmeztettek, hogy az európai hiúzállomány összeomolhat, ha nem tesznek azonnali erőfeszítéseket az állatok védelmére. A Franciaországban megmaradt nagymacskákon végzett vizsgálatok azt mutatják: genetikai sokféleségük olyan alacsony, hogy beavatkozás nélkül kihalhatnak a következő harminc évben.



Svédországban mintegy 1450 hiúz él, körülbelül háromszázzal kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt. A svéd környezetvédelmi hivatal szerint az országnak csak 870 állatra van szüksége az egészséges populáció fenntartásához.



A hiúz fontos szerepet játszik Svédország szarvas-, jávorszarvas- és vaddisznóállományának szabályozásában. A nagymacskákat a párzási időszakban vadásszák, amikor a legvastagabb a bundájuk, ami különösen vonzó a vadászok számára - mutatott rá egy állatvédő.



A hiúz a svéd vadászszövetség szerint sem jelent veszélyt az emberre. Henrik Falk, a szövetség tanácsadója a The Guardiannek azt nyilatkozta: "a hiúzvadászat inkább az izgalomról szól, és néhány vadász számára természetesen az állat bundája a motiváció".



Az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelve szerint a vadászat a haszonállatok védelme vagy a közbiztonság fenntartása érdekében engedélyezhető. Benny Gäfwert, a Természetvédelmi Világalap (WWF) szakértője szerint "erősen megkérdőjelezhető", hogy e feltételek bármelyike érvényes-e a svédországi hiúzra.



"Nem gondoljuk, hogy a vadászok hivatkozhatnak ezekre a kivételekre, és erről az Európai Bizottságot is értesítettük" - mondta Gäfwert.



A hiúzok egész Eurázsiában elterjedtek, de élőhelyük elvesztése, a beltenyészet, az orvvadászat és a közlekedési balesetek miatt számos országban csökken az állományuk.