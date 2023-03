Magyarság

Magyar nemzetisége miatt utasított el egy fuvart kérő nőt egy kolozsvári taxis

Magyar nemzetisége miatt utasította el egy nő fuvarozását egy kolozsvári taxis, akit megbírságoltak magyarellenes tettéért. Emil Boc polgármester szerint elszigetelt esetről van szó.



A magyar nemzetiségű nő közösségi oldalán számolt be a kedden este történt esetről, bejegyzésére a Stiri de Cluj román hírportál figyelt fel. Azt írta: a taxis azzal az indokkal tagadta meg tőle a fuvart, hogy "hazátlanokat nem szállít". A román "bozgoroaice" kifejezést használta, amellyel nacionalista románok sértő szándékkal romániai magyarokat illetnek, és amely hazátlant jelent. Emellett trágár szavakkal is illette az elutasított klienst.



A Krónika közéleti portál a panaszost, az 58 éves Kerekes Margitot is megszólaltatta, aki elmondta: lányát és kisunokáját látogatta meg a város Hajnal negyedében, onnan akart hazataxizni, de a taxis nem értette az általa bemondott címet, útvonalat. "A beszédemen (.) érződött, hogy magyar vagyok, és valószínűleg ez dühítette fel. Trágár szavakkal rám rivallt, hogy szálljak ki a kocsiból, mert nem visz sehova" - idézte a nőt a Krónika.



Miután az eset a sajtóban megjelent, a polgármesteri hivatal ötezer lejre (379 ezer forint) bírságolta a taxist magyarellenes magatartása miatt.



A kolozsvári Terra Fan taxitársaság közölte, hogy megszakította az együttműködést a bepanaszolt sofőrrel: "ez rendkívül sajnálatos, égbekiáltó eset, amit nem tolerálunk" - szögezte le taxitársaság ügyvezetője csütörtökön a Krónikának. Vasile Inovan elmondta, "problémás" taxisról van szó, akinél már korábban is felmerültek fegyelmi és szakmai kihágások.



"Megszakítjuk az együttműködésünket ezzel az emberrel, aki a továbbiakban nem részesül taxitársaságunk diszpécserszolgálatában" - mondta az ügyvezető, aki szerint a társaság érdekvédelmi szervezete is kivizsgálja az esetet.



A történtekre Emil Boc polgármester is reagált, "elfogadhatatlannak" nevezve a taxis magatartását. Az elöljáró a Napoca FM rádiónak úgy nyilatkozott: elszigetelt esetről van szó, ami nem jellemző a kolozsvári taxisokra, így igazságtalan lenne általánosítani.



"Elszigetelt esetként kell kezelni, amelyet nem tolerálok, és nem fogadok el, ezért ötezer lejre bírságoltuk a taxist, és a következő kihágásnál az engedélyét is bevonjuk vagy felfüggesztjük" - mondta a rádióműsorban a polgármester.



Emil Boc hangsúlyozta: nem szabad elnézni az ilyen eseteket, "a tolerancia olyan elv, amire minden kolozsvárinak törekednie kell", hiszen Kolozsvárt a multikulturalitása "tette azzá, ami ma".

Hozzáfűzte: a legkisebb kihágásokat is büntetni kell, ugyanis "ha hagyjuk a kis dolgokat összegyűlni", az etnikai konfliktusokhoz, akár háborúhoz is vezethetnek. "Nap mint nap a biztonságos magatartást kell támogatni, megérteni, hogy mindenkinek helye van ebben a városban, Kolozsvár ettől az ma, ami" - jelentette ki Emil Boc a város európai szellemiségét hangsúlyozva.



Kolozsváron szórványosan az elmúlt években is előfordult, hogy magyar nemzetisége miatt diszkrimináltak embereket. 2016-ban a kolozsvári gyerekklinikán egy háromszéki kislányt sértegetett hiányos román nyelvtudása miatt az ügyeletes orvos, az eset nyomán a szakembert és a kórházat is megbírságolták.