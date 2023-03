Katasztrófa

Török-szíriai földrengés - Huszonkét napot élt túl egy kutya a romok alatt - videó

Aleks, a szibériai husky 22 napot élt túl a romok alatt a törökországi Hatayban, ahol február elején pusztított földrengés.



Murat Arici, a kutya gazdája azt követően hívta az állatvédelem mentőcsapatát, hogy meghallotta kutyája ugatását egy kétemeletes ház romjai alól. A mentőknek kedden sikerült kiszabadítani a huskyt. Az ebet nyomban megvizsgálták, majd kórházba szállították - számolt be róla csütörtökön az aa.com.tr angol nyelvű török hírportál.



A mentésen dolgozó önkéntes, aki kihúzta a kutyát a romok alól, elmondta, hogy Aleks nagyon szűk helyre szorult be, az orrát egy apró résen át dugta ki. Hozzátette: nagyon örült, hogy 22 nappal a földrengés után sikerült élve kimenteni a kutyát. Mint mondta: igazi csoda, hogy az eb étlen-szomjan túlélte abban a kis lyukban.



A kutya lefogyott ugyan, de az általános állapota megfelelő volt, amikor kiszabadult.



Embert élve utoljára február 18-án sikerült kimenteni.



Törökországban és a szomszédos Szíriában időközben 50 ezer fölé emelkedett a február 6-i földrengések halálos áldozatainak a száma, a katasztrófában 185 ezer épület dőlt össze, vagy szenvedett komoly károkat. A hatóságok tízezernél is több utórengést jegyeztek fel.

A dog named "Aleks" was rescued from the rubble in Hatay's Antakya district 23 days after the earthquake🥰🙏 pic.twitter.com/foVj8YLR4R — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) March 2, 2023

📍Hatay'da depremden 23 gün sonra enkazdan 'Aleks' adlı bir köpek canlı çıkarıldı. pic.twitter.com/ZmoVCZl1De — Dijital Gaste (@dijitalgastecom) March 1, 2023