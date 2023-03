Háború

Az USA 'végítéletet hozó' repülőgépe Európába repült

Izlandon landolt az amerikai haditengerészet nukleáris háború esetére kulcsfontosságú repülőgépe - jelentette az amerikai európai parancsnokság (EUCOM) kedden, nem sokkal azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta az Új START nukleáris szerződés moszkvai felfüggesztését.



A parancsnokság Twitter-fiókján közzétett bejegyzés szerint az amerikai stratégiai parancsnokság egyes szárnyához rendelt E-6B Mercury legénysége találkozott az Egyesült Államok izlandi nagykövetével, valamint más diplomáciai és katonai vezetőkkel. A repülőgép a közlemény szerint az EUCOM felelősségi területén hajt végre műveleteket.



Az E-6B Mercury repülőgépet általában "világvégét hozó repülőgépként" emlegetik, mivel arra tervezték, hogy légi parancsnoki posztként szolgáljon egy totális nukleáris háború, katasztrófa vagy más nagyszabású konfliktus esetén.



A Pentagon szerint a repülőgép lehetővé teszi az amerikai parancsnokság számára, hogy mind a stratégiai, mind a nem stratégiai fegyverrendszerekkel kommunikáljon, lehetővé téve a nukleáris robbanófejek hordozására alkalmas földi és tengeralattjáró-alapú ballisztikus rakéták indítását.



A hír nem sokkal azután érkezett, hogy Moszkva hivatalos jegyzéket küldött Washingtonnak Oroszországnak az Új START-szerződésben - az USA és Oroszország közötti utolsó fennmaradt nukleáris fegyverzetcsökkentési megállapodásban - való részvételének felfüggesztéséről. A szerződésnek korlátoznia kellett volna mindkét nemzet nukleáris készleteit, és lehetővé kellett volna tennie, hogy mindkét fél ellenőrizze a másik fél arzenálját a betartás megerősítése érdekében. Moszkva és Washington azonban egyaránt azzal vádolta a másikat, hogy nem tartja be az ilyen ellenőrzések engedélyezéséről szóló megállapodást.



Putyin a múlt héten jelentette be a szerződés ideiglenes felfüggesztését, azzal vádolva az Egyesült Államokat, hogy "önző érdekeinek" megfelelően próbálja "átformálni a nemzetközi rendet", és azt követeli Oroszországtól, hogy tartsa be a szerződéseket, "miközben ők azt teszik, amit akarnak". Az elnök rámutatott a nyugati vezetők azon kijelentéseire is, amelyek szerint "stratégiai vereséget" kívánnak okozni Oroszországnak, miközben nyíltan segítették az orosz stratégiai légi bázisok elleni ukrán dróntámadási kísérleteket.



Mielőtt Moszkva újra elkezdené a szerződés betartását, Putyin szerint "világos elképzeléssel" kell rendelkeznie a NATO nukleáris arzenáljáról - beleértve az Egyesült Királyság és Franciaország fegyverzetét is, akik szerinte szívesen csatlakoznának a paktumhoz.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4 — U.S. European Command (@US_EUCOM) February 28, 2023