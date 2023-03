Demonstráció

Tisztességes nyugdíjért tüntettek a nyugdíjasok Szlovéniában

Több ezer nyugdíjas gyűlt össze szerdán Ljubljana főterén, hogy tisztességes nyugdíjért és elérhető orvosi ellátásért tüntessen - közölte a szlovén közszolgálati televízió (RTVS), amely élőben is közvetítette a demonstrációt.



A Köztársaság térre szlovén zászlókkal és transzparensekkel érkeztek az emberek.



A nagygyűlésen a Nyugdíjasok Hangja nevű kezdeményezés vezetője, a tüntetés szervezője, Pavel Rupar volt megyei elöljáró, és a Szlovén Demokrata Párt (SDS) egykori parlamenti képviselője szólalt fel. A 28 ezer főre becsült tömeget arra kérte, hogy imádkozzon minden betegért és nyugdíjasotthonban élőért, aki nem tudott részt venni a tüntetésen.



A tiltakozók egyebek mellett az 1000 eurónál (376 ezer forint) alacsonyabb nyugdíjak azonnali 20 százalékos emelését, míg az 1000-1500 eurós nyugdíjak 15 százalékos emelését követelték. Úgy vélték: a minimális havi nyugdíjnak 750 eurónak kell lennie, az átlagos nettó nyugdíjnak pedig a szlovéniai átlagkereset 75 százalékának.



További követeléseik között szerepelt, hogy a 13. havi nyugdíjhoz és nyugdíjkiegészítéshez való jogot foglalják alkotmányba a törvényhozók. Az 1000 euró alatti nyugdíjjal rendelkezőknek ne keljen kiegészítő egészségbiztosítást, valamint tévé- és rádióelőfizetést fizetniük. Követeléseiket a tiltakozók törvényjavaslatba foglalták, amelyhez aláírásokat is gyűjtöttek a nagygyűlésen.



A felszólalók elmondták: közülük sokan dolgoztak nehéz körülmények között gyárakban, bányákban, vasművekben, de ma már feleslegesnek érzik magukat, és alig élnek emberhez méltó életet. "Elegünk van abból, hogy jansistákra és golobistákra osztanak fel bennünket. Mi csak békében és barátságban akarunk élni" - hangoztatták, Janez Jansa volt és Robert Golob mostani szlovén kormányfőre utalva.



Annak ellenére, hogy néhány transzparensen a kormány lemondását követelő feliratok is láthatók voltak, Rupar hangsúlyozta: nem azért gyűltek össze, hogy megdöntsék a kormányt.



A demonstrációra meghívást kapott Robert Golob miniszterelnök és több miniszter, valamint a nyugdíjasokkal foglalkozó intézetek és egyesületek vezetői is, de közülük senki sem jött el. A Szlovén Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége (Zdus) elhatárolódott a demonstrációtól, mert szerintük irreálisak a követelések. Csalódottságukat fejezték ki amiatt is, hogy az RTVS úgy döntött, hogy élőben közvetíti a tüntetést.



A RTVS vezetése erre válaszul kijelentette: minden olyan fontos nyilvános összejövetelt és tiltakozást közvetítenek, amelyeket a jogszabályoknak megfelelően szerveznek meg.



Ez volt a második nyugdíjastüntetés idén, Rupar újabb, egy hónap múlva esedékes demonstrációt jelentett be.