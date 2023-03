Ukrajnai háború

Olaf Scholz: Oroszországnak kell tennie a békéért

Oroszországnak kell lépéseket tennie azért, hogy lehetővé váljon a béke az orosz támadás alatt álló Ukrajnában - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár szerdán Berlinben.



A kormányfő Krisjanis Karins lett miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után, kettejük közös tájékoztatóján arra a kérdésre, hogy milyen biztonsági garanciákra lehet szüksége Ukrajnának ahhoz, hogy tárgyalásokat kezdjen Oroszországgal, azt mondta, hogy a helyzet "teljesen világos", Oroszország megtámadta Ukrajnát, így elsőként Oroszországnak kell lépéseket tennie azért, hogy lehetővé váljon a béke.



A leginkább szükséges lépés az orosz csapatok kivonása Ukrajnából - mondta a német kancellár.



Arról is szólt, hogy hazáját és Lettországot egyesíti az "igazságos béke", és az Európa biztonsága és stabilitása iránti vágy.



Krisjanis Karins kiemelte, hogy az EU tagállamait három érték, a szabadság, a demokrácia és a jogállamiság egyesíti, Ukrajna pedig éppen ezen értékekért harcol, hiszen Oroszország a szabadság helyett az elnyomást, a demokrácia helyet az autokrata hatalomgyakorlást, a jogállamiság helyett pedig az "erősebb jogát" akarja érvényesíteni a megtámadott országban.



A lett miniszterelnök rámutatott, hogy hazája az orosz támadás előtt megkezdte Ukrajna támogatását fegyverrel, és már a hazai össztermék (GDP) egy százalékát meghaladó értékben segítette a védekezést fegyverekkel, hadi felszereléssel. Lettország NATO-tagként a saját védelmi képességének erősítésére is komoly erőforrásokat mozgósít, a védelmi költségvetés stabilan meghaladja a GDP két százalékát, és hamarosan visszaállítják a sorkötelezettséget - mondta a jobboldali politikus.



Olaf Scholz kiemelte, hogy hazája Ukrajna második legnagyobb támogatója - az Egyesült Államok után -, a pénzügyi segítségnyújtást és a fegyverszállításokat tekintve is. A támogatást addig biztosítják, amíg csak szükséges, ami azt is jelenti, hogy a többi között a lőszer- és az alkatrész-utánpótlás biztosítása érdekében jelentősen bővítik a hazai hadiipar gyártási kapacitását - fejtette ki a szociáldemokrata politikus.