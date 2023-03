A világ legnagyobb metrógyűrűjét avatták fel Moszkvában

Felavatták szerdán a moszkvai metró Nagy Körgyűrű vonalának utolsó szakaszát, átadva a forgalomnak a világ legnagyobb ilyen létesítményét.



A Nagy Körgyűrűn 31 állomás és három depó található, a vonal hossza 70 kilométer, ami 13 kilométerrel több az eddigi csúcstartónál, a pekingi metró második gyűrűjénél. Kilenc állomáson szerdán indult meg a forgalom.



A 13 millió lakosú Moszkva önkormányzata által közöltek szerint a Nagy Körgyűrű beindítása 34 kerületben javítja a tömegközlekedést. Az érintett kerületekben 3,3 millió ember él. A várakozások szerint a gyűrű 25 százalékkal csökkenti majd a többi metróvonal, és 15 százalékkal a moszkvai autóutak terhelését. Az új létesítmény igénybevételével az utazásra fordított idő akár napi 45 perccel is rövidülhet.



A gyűrű 24 állomásáról 47 fajta átszállási lehetőség nyílik más metróvonalakra, és a felszíni vasúti hálózatra. Az új vonal, amely a térképen a 11-es számot kapta, és türkizkék színű, a moszkvai metró első gyűrűjétől tíz kilométerre haladva az összes sugárirányú ágat összeköti.



A Nagy Körgyűrű építése 2011-ben kezdődött, első szakasza 2018-ban nyílt meg. A legnagyobb, 20 kilométeres szakaszt, amelyen 10 állomás található, 2021-ben adták át.



Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki az avatási szertatáson videókapcsolat révén vett részt, világszínvonalúnak minősítette a beruházást, és azt mondta, Hszi Csin-ping kínai államfőnek, tervezett moszkvai látogatása idején meg szeretné mutatni az új vonalat.



Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere bejelentette, hogy az új állomásokra öt napig ingyenes a belépő.



A moszkvai önkormányzat szerint a Nagy Körgyűrű teljes üzembehelyezése az elmúlt 70 év legfontosabb közlekedési eseménye az orosz fővárosban. Az új vonal csak a metróban hatezer új munkahelyet teremt, és a várakozások szerint az általa érintett területeken az elkövetkező években további 100-150 ezret.



Az új körgyűrűt a moszkvai metró legújabb szolgáltatásaival látták el, egyebek között a jegyértékesítési rendszerrel, amely 2020-ban és 2021-ben elnyerte a "legokosabbnak" járó Transport Ticketing Award díjat. A Nagy Körgyűrűn az összes beléptető kapu elfogadja a bankkártyát, és minden állomásra két biometrikus beléptetőt is telepítettek.



A vonalon kizárólag a legmodernebb, Moszkva 2020 típusú metrószerelvények közlekednek. Ezeket egyebek között széles ajtókkal, a kocsik közötti átjáróval, érintőképernyős utastájékoztatási rendszerrel, telefonok töltésére alkalmas USB-csatlakozókkal, valamint légtisztító és légkondicionáló rendszerrel szerelték fel.



A kocsikban zajszigetelés és adaptív világítás működik, amely a napszaknak megfelelően változtatja a színárnyalatot. A legújabb metrószerelvény-modell 2021-ben elnyerte a Red Dot Award: Product Design díjat; a nemzetközi zsűri egyhangúlag a legjobbnak ítélte a vonatok és repülőgépek kategóriában.

