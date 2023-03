Demonstráció

Tüntetések kezdődtek Izraelben az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása ellen, de a reformok folytatódnak

Izraelben országszerte tüntetések kezdődtek szerda reggel az igazságszolgáltatási rendszert átalakító kormányzati tervek ellen, de eközben a parlamentben (kneszet) folytatódik az érintett törvények előkészítése és megszavazása.



A Jediót Ahronót című újság hírportálján (ynet) közölt tudósítás szerint a tüntetők elzárták az ország legforgalmasabb útjait, hogy tiltakozzanak a demokratikus jogrendet szerintük megváltoztató törvényjavaslatok ellen. A nagyobb városok bejáratánál és fontos kereszteződésekben megakasztották a forgalmat. Tel-Aviv több vasútállomásán az elit katonai egységek tartalékosai jelentek meg transzparensekkel, s nem engedték bezárni a vagonok ajtaját, elindulni a vonatokat.



A rendőrség letartóztatott számos tüntetőt, a ynet beszámolója szerint többfelé összecsapások alakultak ki. Tel-Avivban a rendőrség lovas egységeket, vízágyút és könnygázgránátokat is bevetett. Sokakat letartóztattak, többen megsebesültek.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök támogatásáról biztosította a rendőrséget felügyelő Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert.



Mindeközben a kneszet alkotmányozó és jogi bizottságában szavaztak az igazságszolgáltatási törvényről, mely a bírálók szerint lehetetlenné tenné a legfelsőbb bíróság számára a törvényességi normakontroll gyakorlását. Az ellenzék kivonult a szavazásról, az indítványokat elfogadták.



A törvényjavaslat szerint a rendes, nem alaptörvénynek számító jogszabályokat csak a teljes bírói kar összehívásával és 80 százalékos többséggel bírálhatná felül az alkotmánybíróságként is működő grémium, de ezt a döntését is megsemmisítheti a százhúsz tagú kneszet hatvanegy fős többséggel. Alaptörvényeknél egyáltalán nem dönthetne a legfelsőbb bíróság.



Az izraeli biztonsági rendszer magas rangú volt tisztviselői, köztük a Sin Bét és a Moszad titkosszolgálatok régebbi vezetői, valamint korábbi vezérkari főnökök és tábornokok írásban Jichák Hercog államelnökhöz fordultak, és felszólították, hogy ne adjon lehetőséget a "demokrácia és az igazságszolgáltatás tönkretételére".



A kneszet a tervek szerint még szerdán szavaz a jogrendszer átalakításának kulcsfontosságú törvényeiről, valamint olyan jogszabályokról, mint a terroristák halálbüntetése vagy a pészah ünnepének idején tiltott élelmiszerek kitiltása a kórházakból.



Az ellenzék és a centrista Van jövő párt élén álló Jaír Lapid, valamint a Munkapártot vezető Merav Michaeli frakciójukkal együtt elhagyták a parlamentet, és bejelentették, hogy csatlakoznak a tel-avivi tüntetőkhöz.