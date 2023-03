Koronavírus-járvány

Egy kínai laboratóriumból szivároghatott ki a koronavírus az FBI igazgatója szerint

Nincs még egyetértés az amerikai kormányzatban arról, hogy honnan eredhetett a koronavírus, az FBI igazgatója azt mondta, a hivatala a legvalószínűbbnek azt tartja, hogy egy laborból eredhetett. 2023.03.01 11:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az FBI szerint az összes lehetséges forgatókönyv közül az a legvalószínűbb, hogy a koronavírus egy kínai állami laboratóriumból szivárgott ki Vuhanban - nyilatkozta az FBI igazgatója, Christopher Wray a Fox Newsnak. Ez az első alkalom, amikor a szervezet valamelyik vezetője nyilvánosan megerősítette, mi áll a vizsgálatról szóló dokumentumban.



Az elmúlt napokban több amerikai hírszerzési dokumentum is kiszivárgott ebben a témában. Joe Biden még 2021-ben, az elnöki beiktatása után adta ki a feladatot, hogy derítsék ki, honnan származik a koronavírus, ennek az eredményei érkeznek most - írja a Hvg.



A Wall Street Journal közben arról írt, hogy az energiaügyi minisztérium is a laboratóriumból történő kiszivárgást tartja valószínűnek - ez azért is érdekes, mert az USA-ban ez a minisztérium felel a laborhálózatért, benne a kiemelt biológiai kutatásokért. A Fehér Ház azt közölte erre válaszul: a kormányon belül nincs még egyetértés, a valószínűség egy dolog, de a vizsgálat még nem tart ott, hogy tényeket tudjanak bemutatni.