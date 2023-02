Háború

Ukrajna NATO-taggá fog válni, de nem egyhamar - mondta Jens Stoltenberg

Az Egyesült Államok vezette NATO tagállamai már megállapodtak abban, hogy felveszik Ukrajnát a soraikba, de ez a kérdés jelenleg nem prioritás - mondta Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kedden.



Stoltenberg finnországi látogatása során újságíróknak nyilatkozva megjegyezte, hogy bár üdvözlik Kijev tagságát, az "távoli perspektíva", mert jelenleg az a prioritás, hogy Ukrajna "szuverén és független államként érvényesüljön".



Hozzátette azt is, hogy az Ukrajna és Oroszország között zajló konfliktus befejezése után "biztosítani kell, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát". Ennek érdekében a NATO-vezető ragaszkodott ahhoz, hogy a blokknak "meg kell erősítenie Ukrajna katonai képességeit", és olyan kereteket kell létrehoznia, amelyek megakadályozzák, hogy Oroszország további támadásokat indítson Kijev ellen.



A Stoltenberg mellett felszólaló Sanna Marin finn miniszterelnök is azt hirdette, hogy Ukrajna jövője az Európai Unió és a NATO része, és hangsúlyozta, hogy továbbra is katonai segítséget kell nyújtani Kijevnek. "Minél gyorsabban és minél hamarabb tudunk nekik több nehézfegyvert adni, annál hamarabb ér véget a háború" - jelentette ki Marin.



Eközben Moszkva ismét a kollektív Nyugatot ostorozta a biztonsági tárgyalások elutasítása miatt, és ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek változtatniuk kell a globális biztonsággal kapcsolatos megközelítésükön, és figyelembe kell venniük Moszkva aggodalmait.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden újságíróknak azt mondta, hogy Oroszország viszonya az Egyesült Államokkal és Európával "gyökeresen megváltozott", amikor Moszkva 2021 végén bemutatta biztonsági szerződéstervezetét Washingtonnak, Brüsszelnek és Bécsnek, akik mindannyian kijelentették, hogy "nem állnak készen arra, hogy bármiről is tárgyaljanak".



Peszkov szerint az Egyesült Államok és Európa "már jóval az ukrajnai konfliktus kirobbanása előtt leülhetett volna a tárgyalóasztalhoz". "Nagyon bonyolult, pozíciós, néha kibékíthetetlen tárgyalások zajlottak volna, de már folyamatban lettek volna. De elutasították" - mondta.



Most a NATO teljes mértékben részt vesz az ellenségeskedésekben, "a hírszerzésük a nap 24 órájában ellenünk dolgozik", és a fegyvereiket ingyen szállítják Ukrajnának, hogy lőjék az orosz hadsereget és az ukrán állampolgárokat - mondta.



"Abban a pillanatban, amikor a NATO de facto részese lett az ukrajnai konfliktusnak, a helyzet megváltozott" - tette hozzá a szóvivő. "Valójában a NATO-blokk már nem feltételes ellenfelünkként, hanem ellenségként viselkedik".