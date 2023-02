Lezuhant egy drón egy Moszkva megyei gázkompresszor közelében

Lezuhant egy drón száz méternyire a Gazprom gázkompresszor-állomásától a Kolomnai járásban lévő Gabasztovo községben - közölte Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója kedden a Telegramon.



A kormányzó szerint a drón lezuhanását követően nem történt robbanás, a földön sérülés nem történt, kár nem keletkezett.



A helyszínen tűzszerészek, valamint a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és más szervek munkatársai dolgoznak. A drón eredetéről egyelőre nem adtak ki tájékoztatást.

⚡️ Photo from the crash site of the UJ-22 Airborne attack drone one hundred meters from the Voskresensk gas compressor station in the Kolomenskyi district of the moscow region, published by russian media. pic.twitter.com/Z5dCFIQv9G