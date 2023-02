USA

Egy hónapot adott a Fehér Ház a TikTok eltávolítására a kormányzati eszközökről

Harminc napot adott hétfőn a Fehér Ház költségvetési hivatala az Egyesült Államok kormányhivatalainak arra, hogy eltávolítsák hivatalos eszközeikről a kínai ByteDance tulajdonában álló TikTok videómegosztó alkalmazást.



Közleményében a költségvetési ügyekért felelős hivatal igazgatója, Shalanda Young leszögezte, a döntés alapvető lépés az érzékeny kormányadatok védelme érdekében.



Az amerikai Kongresszus felsőháza decemberben fogadta el a TikTok részleges betiltásáról szóló törvényt és hatvan napot adott a Biden-kormánynak, hogy kidolgozza az erre vonatkozó eljárásokat.



A javaslat beterjesztői, köztük Josh Hawley, Missouri állam republikánus párti szenátora a kínai alapítású videómegosztó által jelentett nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkoztak. Hawley úgy fogalmazott, hogy a TikTok "a Kínai Kommunista Párt trójai falova", és azt mondta, hogy ameddig nem tudják kikényszeríteni, hogy a cég minden kapcsolatát megszüntesse Kínával, addig nincs helye az amerikai kormányzati eszközökön.



A Fehér Ház, a védelmi minisztérium, a belbiztonsági minisztérium és a külügyminisztérium már a szavazás előtt eltávolíttatta az alkalmazást a hozzá tartozó eszközökről.



A döntés nem érinti a TikTok több mint 100 millió, az applikációt saját vagy céges eszközön elérő amerikai felhasználóját.



Kedden a képviselőház külügyi bizottsága vitára bocsátja azt a törvényjavaslatot, mely lehetővé tenné Joe Biden amerikai elnöknek, hogy elrendelje a TikTok eltávolítását minden amerikai tulajdonú eszközről.



A bizottság elnöke, Mike McCaul, Texas állam republikánus képviselője ezzel kapcsolatban azt mondta, az eszközökre letöltött TikTok alkalmazás "gyakorlatilag olyan, mintha kémléggömb lenne a telefonon".



Amennyiben a javaslatot megszavazzák, annak alapján nem csupán a TikTokot, de bármilyen applikációt be lehetne tiltani, amelyet fenyegetőnek ítélnek a nemzetbiztonságra nézve.



A TikTok szóvivője, Brooke Oberwetter hétfőn "politikai komédiának" minősítette az alkalmazás ellen hozott lépéseket.



Ugyancsak hétfőn az Amerikai Polgári Jogi Unió (ACLU) bejelentette, tiltakozik a betiltás ellen. A szervezet a képviselőkhöz intézett levelében azt hangoztatta, egy ilyen döntés veszélyes lehet a szólásszabadságra, "korlátozná az amerikaiak politikai eszmecseréjét, művészi önkifejezését, az ötletek szabad áramlását és még azt sem engedné, hogy az emberek aranyos, állatos videókat és mémeket osszanak meg".



A londoni székhelyű We Are Social médiaügynökség januárban közzétett adatai szerint több mint egymilliárd felhasználójával a TikTok a világ hatodik leggyakrabban használt közösségi médiuma.

A TikTok novemberben elismerte, hogy egyes, Kínában lévő alkalmazottai hozzáférhettek az európai felhasználók adataihoz, decemberben pedig azt is hozzátette, hogy a felhasználói adatok segítségével újságírókat figyeltek meg. A vállalat azonban tagadta, hogy a megszerzett adatokat átadta volna a kínai kormánynak.