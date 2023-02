Irán

Vizsgálatot indítanak Iránban a bosszúból megmérgezett diáklányok ügyében

Vizsgálatot indítanak Iránban a bosszúból megmérgezett diáklányok ügyében - közölte hétfőn a The Guardian című brit napilap.



Az iráni hatóságok megerősítették, hogy vizsgálják azokat az értesüléseket, miszerint több diáklányt is megmérgeztek bosszúból, amiért részt vettek a hidzsáb (muszlim fejkendő) kötelező viselése elleni tüntetéseken.



Júnesz Panáhi oktatásügyi miniszterhelyettes vasárnap újságíróknak elmondta: a Kom városában történt mérgezéses eseteket követően megállapították, hogy "egyes emberek az iskolák, különösen pedig a leányiskolák bezáratását akarták elérni". Hozzátette, hogy a mérgezéshez használt anyagok nem harci mérgek, túlnyomórészt ártalmatlanítani tudják őket, és a megmérgezett diákok esetében nincs szükség komolyabb orvosi beavatkozásra.



Homajún Szamijah Nadzsafabadi, az iráni parlament egészségügyi bizottságának tagja szintén megerősítette, hogy "szándékos volt több diáklány megmérgezése egyebek között Kom és Borudzserd városokban".



A Guardian egy névtelenséget kérő szakértőre hivatkozva közölte, hogy a használt vegyi anyag feltehetően egy gyenge szerves foszforsav-észter lehetett. A mérgezéses esetek gyógyítására szakosodott orvos szerint a tett indítéka "a tüntetők megfélemlítése lehetett szélsőséges csoportok felhasználásával az országon belül és kívül".



"Bosszút akarnak állni a legújabb tüntetések úttörőinek számító diáklányokon" - mondta a szakember. "Soha korábban nem volt dolgom olyan esettel, amelyben szerves foszforsav-észterrel mérgeztek meg valakit. Olyannal már volt dolgom, hogy rovarirtószer - amelynek hatóanyaga ez volt - enyhe mérgezést okozott mezőgazdasági munkásoknak" - tette hozzá.



A történtek miatt sok lány hiányzik az iskolából. Kom városban az egyik tanár például arról számolt be a Radio Farda helyi rádiónak, hogy az iskola 250 diákjából mindössze 50-en mentek be az órákra aznap.



Maszih Alinedzsád, New York-i székhelyű iráni emberi jogi aktivista a Guardiannek nyilatkozva elmondta, hogy véleménye szerint "ez a mérgezéses támadás az Iszlám Köztársaság bosszúja volt azon bátor honleányaival szemben, akik elutasították a hidzsáb kötelező viseletét, és megrengették Ali Hamenei (Irán legfőbb vallási és politikai vezetője) berlini falát". A jogvédő független ENSZ-vizsgálatot sürgetett az ügyben, amelyet "a biológiai terrorizmus" egyik esetének nevezett.