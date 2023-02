Terror

Az 'új IRA' jelentkezett az észak-írországi rendőr elleni fegyveres támadás elkövetőjeként

Az "új IRA" nevű republikánus milícia jelentkezett hétfőn annak a fegyveres támadásnak az elkövetőjeként, amelyet múlt szerdán hajtottak végre egy rendőr ellen az észak-írországi Omagh városában.



John Caldwell nyomozó főfelügyelőt gyerekek szeme láttára, egy ifjúsági sportlétesítménynél érte a lőfegyveres támadás. Caldwell szabadidejében rendszeresen tartott edzéseket ifjúsági labdarúgókluboknak, és a támadás idején is éppen egy edzés után rakodta össze a sportkellékeket gyerekek segítségével.



A hatósági tájékoztatás szerint a magas rangú rendőrtiszt állapota válságos, de stabil.



Észak-Írországban 2017 januárja óta nem volt példa rendőrök elleni fegyveres támadásra.



A hatóságok eddig hat embert vettek őrizetbe a múlt heti incidens ügyében; ők továbbra is vizsgálati fogságban vannak.



Hétfőn az új IRA egy gépelt üzenetben közölte, hogy tagjai hajtották végre a nyomozótiszt elleni merényletet.



A kódokkal hitelesített üzenetet tartalmazó papírlapot a katolikus britellenes republikanizmus észak-írországi fellegvárában, Londonderry városában találták meg.



Caldwell az észak-írországi rendőrség (PSNI) magas beosztású nyomozójaként olyan merényletek vizsgálatában vett részt, amelyeket az észak-írországi britellenes republikánus mozgalom fő sodorvonalától elszakadt kisebb csoportok hajtottak végre.



A rendőr részese volt emellett szervezett bűnözői csoportok által elkövetett gyilkosságok kivizsgálásának is.



Az új IRA jelentkezése nem keltett meglepetést, mert a rendőrségi vizsgálat is erre a csoportra összpontosul.



Az új IRA 2012-ben alakult, és több gyilkosság fűződik a nevéhez. Első súlyos terrorcselekménye egy pokolgépes merénylet volt, amelyet hat éve követett el Belfastban egy büntetés-végrehajtási tisztviselő ellen. Az 52 éves Adrian Ismay súlyosan megsérült, és tíz nappal később meghalt.



Három éve a szervezet egy fiatal újságírónőt ölt meg, amikor tagjai Londonderryben lövöldözésbe keveredtek házkutatásokat tartó rendőrökkel.



A 29 éves Lyra McKee nem volt a csoport kiszemelt áldozata, és a szervezet később elnézést kért az újságírónő haláláért.



Omagh volt a helyszíne az észak-írországi konfliktus legvéresebb merényletének. A pokolgépes akciót 1998 augusztusában hajtotta végre egy fanatikus britellenes csoport, amely magát "igazi IRA"-ként azonosította, és amelynek tagjai jórészt az egykori legnagyobb észak-írországi katolikus milícia, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) soraiból verbuválódtak.



Az autóba rejtett robbanószerkezet 29 embert ölt meg, köztük kilenc gyermeket és egy terhes nőt, aki ikrekkel volt várandós.



A robbanásban a hivatalos vizsgálati adatok szerint 220-an sebesültek meg, de későbbi becslések szerint a sérültek száma elérhette az ötszázat.

Az észak-írországi rendezési folyamat egyik meghatározó mozzanataként az IRA csaknem negyedszázada felhagyott a fegyveres akciókkal, leszerelte fegyverzetét és gyakorlatilag beszüntette tevékenységét.