Időjárás

Horvátországban komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés

A havazás mellett a szél is megnehezítette az autósok dolgát. Ennek sebessége helyenként elérte az óránkénti 150 kilométert. 2023.02.27 11:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Horvátországban komoly közlekedési fennakadásokat okozott a hóesés, országszerte több baleset is történt - írta az Index.hr című internetes hírportál.



Vasárnap óta a legmagasabb fokú, vörös riasztás van érvényben Dalmáciában. A hó és a széllökések miatt a Zágráb és Dubrovnik közötti autópálya több szakaszát is teljesen lezárták a forgalom előtt.



Sokan a hó fogságában rekedtek. A csomópontokhoz közeli városokban átmeneti szállásokat nyitottak. Itt ételt és meleg italt is kapnak az utasok.



Davor Bozinovic belügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy 500 ember töltötte az éjszakát átmeneti szállásokon, a hóban rekedt autósok kimentésébe pedig a horvát hegyi mentőszolgálat is bekapcsolódott. Több autós ugyanis - a tiltás ellenére - felhajtott a lezárt autópályaszakaszokra. A Gospic csomópont és a Sveti Rok alagút közötti szakaszon vasárnap több mint hetven centiméter hó esett rövid idő alatt.



A havazás mellett a szél is megnehezítette az autósok dolgát. Ennek sebessége helyenként elérte az óránkénti 150 kilométert. A tengerparton hidakat kellett lezárni az orkánerejű széllökések miatt.



Közép-Horvátországban, Lika-Zengg megyében és a Gorski Kotar (Hegyvidék) nevű régióban továbbra is havazik. A Zágrábot a tengermellékkel összekötő A1-es autópálya több szakasza még mindig le van zárva a forgalom előtt Fiume (Rijeka) és Split irányában is.



A hatóságok arra kérnek mindenkit, ha csak tehetik, ne induljanak útnak.