Közlekedés

Kidőlt fák nehezítik a közúti és a vasúti közlekedést Erdélyben

A viharos szél és az elmúlt napok havazásainak hatására kidőlt fák nehezítették a közúti és a vasúti közlekedést hétfőn reggel Erdély több megyéjében.



Az elmúlt napok viharos időjárása, hóviharjai hétfőn reggel több erdélyi megyében is fennakadásokat okoztak a közlekedésben. Maros megyében egy gépkocsivezetőt kórházba kellett szállítani, miután rázuhant egy útszéli fa a járműre, mellyel a Segesvár és Medgyes közötti országúton közlekedett - írta az Agerpres román hírügynökség. A férfi megsérült, kórházban ápolják.



Egy nappal korábban a Prahova megyei Azugán történt hasonló baleset, a gépkocsivezető kisebb sérüléseket szenvedett.



Hétfőn reggel Hargita megyében, Borszék és Maroshévíz között akadozott a forgalom az úttestre zuhant méretes fák miatt - közölte közösségi oldalán a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) Brassó területi igazgatósága. A hatóság szerint Hargita és Maros megyében - a téli útviszonyoknak megfelelően bár, de - zajlik a közlekedés, az útügyi hatóság alkalmazottai dolgoznak az úttest járhatóvá tételén.



Hunyad megyében szünetelt a vasúti forgalom hétfőn reggel a Zsil völgyében, Petrozsény és Krivádiatelep (Crivadia) között, ahol fák dőltek a felsővezetékre. Az útszakaszon az első információk szerint három vonatjárat vesztegel Petrozsényben, Banicán (Băniţa) és Nagybáron (Baru Mare) településeken. Az Agerpres szerint a helyszíneken a Román Vasúttársaság munkatársai és a katonai tűzoltók dolgoznak a sínekre dőlt fák eltakarításán. A dél-erdélyi megyében hétfő délutánig jelentős mennyiségű havazásra figyelmeztető, első fokozatú riasztás van érvényben.



Téli útviszonyoknak megfelelően zajlik a közlekedés Máramaros megyében is, ahol a hegyekben a 85 centimétert is eléri a hóréteg vastagsága. A Gutin- és a Borsai (Priszlop) hágón hó borítja az úttestet, az útügyi hatóságok 33 hókotróval takarítják az utakat, több mint 600 tonna csúszásgátló anyagot szórtak szét.