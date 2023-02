Légi közlekedés

Ismét sztrájk lassítja a németországi légi közlekedést

Ismét munkabeszüntetés lassítja a légi közlekedést Németországban, hétfőn a legnépesebb tartomány, Észak-Rajna-Vesztfália két legnagyobb repülőterén, Düsseldorfban és a Köln-Bonn repülőtéren sztrájkolnak.



A szolgáltató szektor munkavállalói érdekképviselete, a Ver.di szakszervezeti szövetség egész napos sztrájkja miatt Köln és Bonn közös repülőterén és Düsseldorfban is törölték a legtöbb járatot.



Köln-Bonn 136 járatból álló hétfői menetrendje 2 járatra szűkült, a 330 düsseldorfi járatból 89 közlekedik. Késésekkel, kimaradásokkal kell számolni több más németországi repülőtéren is.



A Ver.di egy sor további terület dolgozóinak is sztrájkot hirdetett, így például nem közlekednek a buszok és a villamosok Kölnben, és a tartomány több városában zárva maradnak az óvodák.



A munkabeszüntetés a közszférában dolgozó nagyjából 2,3 millió munkavállalóra vonatkozó kollektív szerződésről zajló tárgyalásokhoz kapcsolódik. A légi közlekedésben közvetlenül vagy közvetve érintett munkavállalói csoportok közé tartoznak például a repülőtéri tűzoltók, a rendészeti dolgozók és a helyi - tartományi - tulajdonban lévő reptérüzemeltető vállalatok számos más alkalmazottja is.



A Ver.di 10,5 százalékos, és legalább 500 eurós béremelést követel, a nyomásgyakorlást a tárgyalások eredménytelenségével indokolja. A sztrájksorozat február közepén kezdődött, és érintette a többi között a frankfurti, a müncheni és a hamburgi repülőteret is.