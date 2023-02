Diplomácia

Már úton van hazájába az Iránban hónapokig fogva tartott spanyol emberi jogi aktivista - közölte José Manuel Albares spanyol külügyminiszter vasárnap újságírókkal Albacetében.



A tárcavezető tájékoztatása szerint a 24 éves spanyol Ana Baneira Suárezt szombaton engedték szabadon az iráni hatóságok, de a hír nyilvánosságra hozatalával meg akarták várni, amíg repülőgépe elhagyja Iránt.



Mint mondta, az elmúlt időszakban több alkalommal személyesen kérte az iráni külügyminisztertől, hogy azonnal engedjék el a spanyol nőt, mivel az ellene felhozott vádak teljesen alaptalanok voltak.



Az iráni aktivisták által az Egyesült Államokban működtetett HRANA hírügynökség novemberben számolt be a spanyol nő elfogásáról, azzal az indokkal, hogy tüntetésen vett részt.



A közel-keleti országban szeptember közepe óta folyamatosak a tiltakozó akciók, utcai megmozdulások, amelyek azután kezdődtek, hogy egy fiatal kurd nő, Mahsza Amini, akit "nem megfelelő kendőviselet" miatt vett őrizetbe az erkölcsrendészet, a vizsgálati fogságban elhunyt. A szemtanúk szerint a hatóságok bántalmazták.



A HRANA információi szerint az elmúlt öt hónap során több mint ötszáz tüntető halt meg, köztük gyerekek, és mintegy húszezer embert tartóztattak le.



A kormányellenes felhangokkal kísért tüntetéshullámmal összefüggésben Iránban többeket halálra ítéltek. A teheráni vezetés álláspontja szerint a tüntetéseket Irán ellenségei szították, ideértve a nyugati országokat és Szaúd-Arábiát is.



Egy másik spanyol állampolgár továbbra is az iráni hatóságok őrizetében van. Santiago Sánchez Cogedort októberben fogták el miután meglátogatta és lefényképezte Amini sírját.



José Manuel Albares hangsúlyozta: nem nyugszik, amíg a férfit szabadon nem engedik, mivel ennek a letartóztatásnak sem volt alapja.

