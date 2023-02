Háború

A világ Kínától ma leginkább fenyegetett országa Ukrajna - Bolton

John Bolton volt amerikai csúcsdiplomata kétli, hogy Kína legitim módon semleges álláspontot képviselhet az orosz-ukrán konfliktusban, még akkor is, amikor Peking tűzszünetre és a béketárgyalások újrafelvételére szólított fel egy évvel Moszkva ukrajnai katonai műveletének megindítása után.



Bolton kiemelkedő kritikusa volt Kína politikájának a független Tajvannal és a nyugati szellemi tulajdon állítólagos, államilag szentesített ellopásával kapcsolatban.



"Sok úgynevezett szakértő azt mondta, hogy Kínát megdöbbentette Oroszország ukrajnai inváziója" - mondta Bolton a Washington Postnak. "Azt hiszem, az elmúlt napokban láttuk, hogy ez nem igaz".



Bolton hozzátette, hogy Kína növelte az orosz szolgáltatóktól származó gáz- és olajimportját, hogy ellensúlyozza a nyugati szankciók hatását, és felvetette, hogy Kína ukrajnai békéhez vezető útitervét valószínűleg - mint mondta - Moszkva is aláírta volna.



"Tehát, hogy egyértelmű legyen, úgy gondolom, Kína két lábbal Oroszország oldalán áll" - mondta. "És bár természetesen nem kisebbítem azt a fenyegetést, amelyet Kína jelent Tajvanra, valamint a kelet- és dél-ázsiai országokra, azt mondanám, hogy a világ Kínától ma leginkább fenyegetett országa Ukrajna."



Bolton, aki 2018 áprilisa és 2019 szeptembere között 17 hónapig volt Donald Trump kormányának egyik főtanácsadója, hozzátette, hogy szerinte "az oroszok és a kínaiak együtt vannak benne", és az ukrajnai konfliktust "globális háborúnak" nevezte.



"A kínaiak a kezdetektől fogva, politikailag és szerintem katonailag is Oroszország háta mögött álltak" - magyarázta Bolton. "És ennek a másik oldala az, hogy ha Kína például megpróbálná megtámadni Tajvant, vagy blokádot vetne rá, akkor elvárnák, hogy Oroszország is fedezze őket".



Kína pénteken kiadott 12 pontos béketeremtő dokumentumában az ukrajnai ellenségeskedések beszüntetésére, valamint az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók feloldására szólított fel.



Peking álláspontját azonban Nyugaton bírálták, mivel az ország Oroszországnak nyújtott diplomáciai és gazdasági támogatása aláássa. Különböző nyugati tisztviselők arra is figyelmeztettek, hogy Kína esetleg fegyverek szállítását fontolgatja Moszkvának - ezt az állítást Peking tagadja.