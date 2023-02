Dél-Olaszországban hajó csapódott a parti szikláknak - videók

Negyvenháromra emelkedett a tengerből kiemelt holttestek száma a dél-olaszországi Calabria partjainál, ahol egy több mint száz fős csoportot szállító hajó szenvedett balesetet - közölte a legutolsó adatokat a parti őrség vasárnap.



A viharos időben bajba jutott hajónak a kikötőkapitányság és a pénzügyőrség sietett a segítségére. A legutolsó közlések szerint 43-an veszítették életüket, több holttestet a hullámok partra vetettek. A tengerbe vesztek kisgyerekek is.



Nyolcvan túlélőt számolnak, közülük huszonegy embert kellett kórházba szállítani, a többieket a legközelebbi menekültügyi központban helyezték el.



A Törökországból indult hajó az olaszországi partok előtt néhány méterre a parti sziklákhoz csapódott. Más hatósági beszámolók szerint a hajót a viharos hullámok törték darabokra. A baleset a calabriai Steccato di Cutro közelében történt.



A túlélők beszámolói szerint mintegy száznyolcvanan utaztak a hajón, akik Irakból, Pakisztánból, Afganisztánból érkeztek. Más számítások szerint kétszázötven lehetett a csoport létszáma.



Giorgia Meloni miniszterelnök közleményben fejezte ki mély fájdalmát a halálos áldozatok miatt, akiknek életét a kormányfő szerint az emberkereskedők törték ketté.



Meloni bűncselekménynek nevezte, hogy egy alig húsz méter hosszú hajóval mintegy kétszáz embert szállítottak rossz időben. "Embertelen férfiak, nők, gyerekek életét az utazásért általuk fizetett jegyre váltani, a biztonságos út hamis ábrándjával" - hangoztatta közleményében a kormányfő.

