Elon Musk puccsnak nevezte a 2014-es ukrajnai rendszerváltást

A Twitter vezérigazgatója, Elon Musk polarizálta követőit azzal a tweetjével, amelyben kijelentette, hogy "nem kérdéses", hogy a 2014-es ukrajnai kormányváltás "puccs" volt. A milliárdos szombaton azt tweetelte, hogy bár "a választás" - feltehetően a 2010-es szavazásra utalva, amely Viktor Janukovicsot elnökké választotta - "vitathatóan kétes volt", ami utána következett, az "valóban puccs volt".



A tweet válasz volt a @KanekoaTheGreat felhasználó bejegyzésére, amely a Chicagói Egyetem professzorának, John Mearsheimernek a címlapon megjelent cikkét mutatta be "Miért a Nyugat hibája az ukrán válság" címmel. A 2014-ben készült írás - amelynek alcíme "The Liberal Delusions That Provoked Putin" - azt állítja, hogy a Krím Oroszországhoz való csatlakozásáért nem az "orosz agresszió", hanem a "NATO-bővítés" és a nyugati beavatkozás az ukrán politikába a felelős.

"For Putin, the illegal overthrow of Ukraine's democratically elected and pro-Russian president- which he rightly labeled a "coup"- was the final straw." -Prof. John Mearsheimer (2014) pic.twitter.com/mLpnLzpWla

Mearsheimer azt állítja, hogy "Putyin számára Ukrajna demokratikusan megválasztott és oroszbarát elnökének törvénytelen megdöntése - amelyet joggal nevezett "puccsnak" - volt az utolsó csepp a pohárban", és ezzel a magyarázattal Musk legalábbis részben egyetértett.



Míg a 2010-es választásokat, amelyek Janukovicsot elnökké választották, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet a demokrácia "lenyűgöző megnyilvánulásának" minősítette, a Nyugat akkor keseredett el a Régiók Pártja politikusa iránt, amikor az felhagyott az EU-val kötött 2013-as gazdasági együttműködési megállapodással.



Ezután tömeges, erőszakos tüntetések következtek, amelyek Janukovicsot menekülésre kényszerítették. Az Egyesült Államoknak a zavargásokban játszott szerepét megerősítette egy kiszivárgott telefonbeszélgetés Victoria Nuland akkori helyettes amerikai külügyminiszter és Geoffrey Pyatt ukrajnai amerikai nagykövet között, amelyben úgy tűnt, hogy Janukovics megbuktatását és Arszenyij Jacenyuk beiktatását tervezik - aki Janukovics leváltása után rövid időre valóban miniszterelnök lett.

#1 @DavidSacks talks about Donald Trump's criticism of Victoria Nuland's involvement in the ousting of Ukraine's democratically elected government in 2014:



"Nuland is the Fauci of this situation. In the same way that Fauci was supposed to be protecting us from viruses, and then... https://t.co/a8ZPQqi6jj pic.twitter.com/tmwOldu2Cu