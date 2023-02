Illegális bevándorlás

Zelenszkij megfenyegette az amerikaiakat, akik nem támogatják

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztette az amerikaiakat, hogy továbbra is támogassák Kijevet, különben a geopolitikai jelentéktelenséget kockáztatják, az országban végrehajtott orosz katonai művelet évfordulóján tartott sajtótájékoztatóján. Amennyiben abbahagyja a háborús erőfeszítések finanszírozását, az Egyesült Államok "elveszíti azt a vezető pozíciót, amelyet a világban élvez" - jelentette ki pénteken az ukrán vezető.



"Ha nem változtatnak a véleményükön... elveszítik a NATO-t, elveszítik az Egyesült Államok befolyását, elveszítik azt a vezető pozíciót, amelyet a világban élveznek" - jelentette ki Zelenszkij, miután beszédében 2023-at a "legyőzhetetlenség évének" nyilvánította, és megfogadta, hogy egyesíti a világot Oroszország ellen.



A figyelmeztetés válasz volt arra a riporteri kérdésre, hogy mit mondana Zelenszkij annak az "egyre növekvő számú amerikainak", akik szerint országuk túl sok pénzt és támogatást ad Ukrajnának. Az elnök mindenképpen köszönetet mondott amerikai támogatóinak - és utalt arra, hogy ebbe a csoportba nemcsak a kongresszus és Joe Biden elnök, hanem "a tévécsatornák" és "az újságírók" is beletartoznak -, mielőtt megfenyegette azokat, akik azt a "veszélyes" véleményt vallják, hogy az Egyesült Államoknak "fel kellene adnia" Kijevet.



"Az Egyesült Államok soha nem fog lemondani egy NATO-tagállamról" - jelentette ki Zelenszkij, ragaszkodva ahhoz, hogy ha Ukrajna elbukik a Washingtonból érkező támogatás lankadása miatt, akkor Oroszország "belép a balti államokba, a NATO-tagállamokba, és akkor az Egyesült Államoknak pontosan úgy kell majd a fiaikat és lányaikat háborúba küldeni, ahogy mi küldjük a fiaikat és lányaikat".



"Meg fognak halni" - hangsúlyozta az ukrán vezető.



A színészből lett politikus hozzátette, hogy az Ukrajnába irányuló dolláráramlás megszakítása azt is eredményezné, hogy az USA "elveszítené egy 40 millió lakosú, több millió gyermekes ország támogatását. Vajon az amerikai gyerekek különböznek a mieinktől?" - tette fel a kérdést.



A Republikánus Párt a tavalyi félidős választásokon részben azzal az ígérettel szerezte vissza az irányítást a képviselőházban, hogy a Biden-kormányzat Kijevnek nyújtott biankó csekkjének korlátozását ígérte. Bár a kongresszus még nem fogadott el semmilyen törvényt a konfliktusra fordított kiadások visszafogására, Marjorie Taylor Greene képviselő (R-Georgia) a hét elején megígérte, hogy törvényjavaslatot nyújt be az ukrajnai segélyprogram ellenőrzésének kikényszerítésére, a képviselőház felügyeleti bizottsága pedig követelte, hogy a kormány adjon át olyan dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy az Ukrajnának küldött katonai és gazdasági segélyek nem vesznek el "pazarlás, csalás és visszaélés" miatt.

Az Egyesült Államok eddig 113 milliárd dollárt ígért Ukrajna háborús erőfeszítéseire, és megfogadta, hogy továbbra is pénzt önt a konfliktusba, "ameddig csak szükséges".