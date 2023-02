Erőszak

Több mint egy tucatnyian megsérültek a kameruni robbanásban - videók

Egy kameruni atlétikai versenyen történt robbanás következtében legalább 19 ember megsérült. A közép-afrikai ország angol nyelvű régióinak függetlenségére törekvő szeparatista milícia közölte, hogy ők állnak a szombati támadás mögött.



Az incidens a délnyugat-kameruni Buea városában, a Mount Cameroon Race of Hope versenyen történt.



Bernard Okalia Bikai helyi kormányzó az Associated Pressnek elmondta, hogy kilenc sportoló és tíz civil, köztük egy csecsemő szenvedett sérüléseket, akiket a helyi kórházba szállítottak.



A Reuters nem ellenőrzött közösségi médiafelvételekre hivatkozva azt írja, hogy nem egy, hanem több robbanás történt a verseny útvonalán.



Az Ambazonia Defense Forces, az ország angol nyelvű régióinak függetlenségéért küzdő egyik szeparatista csoport vállalta magára a felelősséget. Azt mondták, hogy a katonaság volt az elsődleges célpont, és sajnálatát fejezték ki a civilek sérülései miatt.



A lázadás 2017-ben kezdődött Kamerun anglofón északnyugati és délnyugati régióiban, és a helyi tanárok és jogászok tiltakozásai előzték meg, akik elítélték, hogy szerintük az angol nyelvű kisebbség a frankofón nemzeti kormány által marginalizálva van.



A kameruni hatóságok viszont azzal vádolják a milíciákat, hogy atrocitásokat követnek el a civilek ellen. Az ENSZ becslései szerint a konfliktus eddig több mint 3300 halálos áldozatot követelt, és több mint 750 000 embert kényszerült elhagyni lakóhelyét.



A Mount Cameroon Race of Hope elnevezésű futóversenyt évente rendezik meg, amelyen idén 13 ország több mint 500 sportolója vesz részt.

This explosion took place in #Buea, Cameroon on February 25th during the Mount Cameroon Race of Hope Marathon that takes place every year. Several athletes were wounded. #TheHotJem | https://t.co/BAKNHSXpUD pic.twitter.com/3bkFtOP6Ks — The HotJem 🌍 (@theHOTJEM) February 26, 2023