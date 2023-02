Háború

2004 óta vád nélkül Guantánamón fogva tartott férfiakat engedtek szabadon

Az Egyesült Államok szabadon engedett két pakisztáni testvért, miután két évtizeden át vád nélkül tartották fogva őket a kubai Guantánamo-öbölben lévő fogolytáborban. Abdul és Mohammed Rabbani azt állítják, hogy a CIA őrizetében megkínozták őket.



A Pentagon csütörtökön jelentette be, hogy a férfiakat hazatelepítették Pakisztánba. Mindkettőjüket 2021-ben engedték szabadon, és továbbra sem világos, hogy miért maradtak eddig a létesítményben. Mushtaq Ahmad Khan pakisztáni szenátor pénteken megerősítette, hogy a testvérek, akik mindketten az 50-es éveikben járnak, megérkeztek az iszlámábádi repülőtérre.



"Ártatlanul voltak bebörtönözve a Guantanamo-öbölben" - írta a Twitteren. "Nem volt tárgyalás, nem volt bírósági eljárás, nem emeltek vádat ellenük. Gratulálok a szabadulásukhoz".



A guantánamói fogolytábort George W. Bush elnök kormánya nyitotta meg 2002-ben, a Fehér Ház háborús jogkörökre hivatkozva külföldi civileket tartott ott bírósági eljárás nélkül. A létesítményt mintegy 780 ember hagyta el, és a foglyok embertelen körülményekről, kínzásról és egyéb fizikai és lelki bántalmazásról szóló vádakkal illették őket.



A Rabbani testvéreket 2002-ben tartóztatták le a pakisztáni hatóságok, majd átadták őket a CIA-nak, és 2004-ben Guantánamóra szállították őket. Azzal vádolták őket, hogy alacsony szintű logisztikai támogatást nyújtottak az Al-Kaidának, amit mindketten tagadtak, és soha nem is sikerült bizonyítani.



Az amerikai szenátus 2014-es kínzási jelentése hosszasan leírta mindkét férfi letartóztatását és fogva tartását, megjegyezve, hogy a pakisztáni hatóságok összetévesztették Mohamedet - aki az Ahmed nevet is viselte - egy Hassan Ghul nevű körözött terroristával. Mohammed a letartóztatását követően több mint egy évet töltött kínzással egy afganisztáni CIA-"fekete telepen". A 2014-es jelentés leírja, hogy hosszú időt töltött bilincsbe verve, a kezét a feje fölé nyújtva, ami olyan kínzó helyzetet eredményezett, hogy megpróbálta levágni a saját kezét.



Rabbani ügye nemzetközi figyelmet keltett, és 2018-ban a Los Angeles Timesnak írt egy véleménycikket, amelyben leírta, hogy éhségsztrájkjai során kényszeretáplálásnak vetették alá, hogy tiltakozzon a fogva tartási körülményei ellen, és azt állította, hogy más rabokat szexuálisan zaklattak az őrök.



Joe Biden amerikai elnök kijelentette, hogy hivatalából való távozásáig be akarja zárni a Guantánamói öblöt, amit korábban Barack Obama elnök ígért és megszegett. A börtönben továbbra is 32 fogvatartott tartózkodik, közülük 18-an várnak más országokba történő átszállításra, hárman feltételes szabadlábra helyezhetők, kilencen katonai bírósági eljárás alatt állnak, ketten pedig bűncselekmények miatt elítéltek.