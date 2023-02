Ukrajnai háború

Svéd uniós elnökség: az EU jóváhagyta az Oroszország elleni tizedik szankciócsomagot

Az EU tagállamai együttesen az eddigi legerősebb és legmesszebbmenő szankciókat vezették be, hogy segítsék Ukrajnát a háború megnyerésében. 2023.02.25 21:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az EU jóváhagyta az Oroszország elleni tizedik szankciócsomagot - közölte a Twitteren péntek késő este Európai Unió Tanácsának svéd soros elnöksége.



A közlés szerint a csomag szigorúbb exportkorlátozások tartalmaz a kettős felhasználású termékek és technológiák tekintetében, továbbá célzott korlátozó intézkedéseket a háborút támogató, propagandát és álhíreket terjesztő vagy Oroszország által a háborúban használt drónokat szállító személyekkel és szervezetekkel szemben.



A svéd elnökség hozzátette: az EU tagállamai együttesen az eddigi legerősebb és legmesszebbmenő szankciókat vezették be, hogy segítsék Ukrajnát a háború megnyerésében. "Az EU egységesen kiáll Ukrajna és az ukrán nép mellett. Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát, amíg csak szükséges" - hangsúlyozták.



Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács szombat délelőtti hivatalos sajtóközleményében kifejtette, hogy az újonnan bevezetett intézkedések további kiviteli tilalmakat rendelnek el a kritikus technológiai és ipari árukra, például az elektronikára, a speciális járművekre, a gépalkatrészekre, a teherautók és a sugárhajtóművek pótalkatrészeire. Ugyancsak korlátozó végzés vonatkozik olyan építőipari árucikkekre, amelyeket az orosz hadsereg alkalmazhat.



A Tanács közölte továbbá, hogy az orosz védelmi és biztonsági ágazat technológiai fejlesztéséhez hozzájáruló, korlátozás alá eső termékek listájára mostantól új, az orosz fegyverrendszerben használt technológiai termékek kerülnek fel: drónok, rakéták, helikopterek, valamint bizonyos ritkaföldfémek, elektronikus integrált áramkörök és hőkamerák.



A Tanács határozata további 96 szervezettel bővíti az orosz katonai és ipari komplexumot támogató szervezetek listáját, és ezáltal szigorúbb exportkorlátozásokat vezet be velük szemben. Megtiltja továbbá az EU-ból exportált kettős felhasználású termékek és technológia Oroszországon keresztül történő tranzitját.



A listára most először kerül fel hét, pilóta nélküli légi járműveket gyártó iráni szervezet, melyek termékeit az orosz hadsereg többek között a polgári infrastruktúra célbavételére is felhasználta. Emellett, az uniós tagállamok további korlátozásokat vezettek be az Oroszország számára jelentős bevételt hozó áruk, például az aszfalt és a szintetikus gumi behozatalára.



Ami az orosz nemzetközi dezinformációs tevékenységeket illeti, az tagállamok kezdeményezték további két, a Kreml által finanszírozott médium, az RT és a Szputnyik arab nyelvű hírcsatornájának műsorszolgálatatási engedélyének felfüggesztését az EU-ban.

A határozat ezentúl korlátozza az orosz állampolgárok lehetőségét arra, hogy bármilyen tisztséget betöltsenek az EU kritikus infrastruktúráit képviselő szervezetek vezető testületeiben. A tagállamok szerint, Oroszország befolyása ezekben a tisztségekben veszélyeztetheti a megfelelő működését, így az európai polgárok számára nyújtott alapvető szolgáltatásokat.



A vagyoni eszközök befagyasztására vonatkozó tilalmak hatékonyságának biztosítása érdekében a Tanács úgy határozott, hogy részletesebb jelentéstételi kötelezettséget vezet be a szankciók által sújtott személyek és szervezetkre vonatkozóan. A testület ezenkívül három további orosz bankot és jelentős számú magánszemélyt is feltett a szankciós listára. Az új szankciós csomag értelmében EU és Oroszország közötti, közvetlenül vagy harmadik országokon keresztül közlekedő magánrepülőjáratok üzemeltetőinek előzetesen értesítést kell adniuk az illetékes nemzeti hatóságoknak.



A vonatkozó jogi aktusokat az EU hivatalos közlönyében teszik közzé.