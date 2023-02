Környezetkárosítás

Újabb környezetszennyező gyárat zárnak be az erdélyi Brassóban

Újabb, már a harmadik környezetszennyező cégnek vonták be a környezetvédelmi engedélyét az erdélyi Brassóban - jelentette be pénteken Allen Coliban polgármester.



A klímasemlegesség elérését megcélzó romániai városban pénteken egy mészgyártó cégnek vonták be a környezetvédelmi engedélyét, így a vállalat kénytelen lesz kiköltözni a lakott területről az ipari övezetbe - írta közösségi oldalán az elöljáró.



Hozzátette: ez a harmadik környezetszennyező cég, melyet arra kényszerít a városvezetés, hogy elhagyja a turizmusáról híres települést, korábban két aszfaltburkolat-keverő állomással jártak el hasonlóan.



Az Economedia.ro gazdasági portál szerint a környezetvédelmi hatóságok a polgármesteri hivatal kérésére nem hosszabbították meg a szakhatósági engedélyt, melyet a cégnek ebben a hónapban kellett megújítania. A polgármesteri hivatal kérésében azt írta, lakossági panaszra jár el, mivel a levegőt szennyező gyár lakóövezetben van, ahol az általános városrendezési terv szerint tilos ilyen jellegű tevékenységet folytatni. Az üzemnek ipari övezetbe kell költöznie - hangsúlyozták.



A Kárpátok lábánál található romániai város vezetése 2030-ig 55 százalékkal csökkentené a légszennyezést, 2050-re pedig klímasemlegessé válna. Ehhez az elképzeléshez igazodik az a nemrég bejelentett terve is, hogy 35 hektáron épít napelemparkot a közintézmények és közterek energiaellátásának biztosításához.