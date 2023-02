Zelenszkij: Ukrajna 2023-ban győzelmet arat

Az ukrán elnök pénteken ígéretet tett arra, hogy országa 2023-ban győzelmet arat, miközben ő és más ukránok pénteken az orosz támadás első, komor évfordulójára emlékeztek, amelyet Zelenszkij "életünk leghosszabb napjának" nevezett.



"Túléltük a teljes körű háború első napját. Nem tudtuk, mit hoz a holnap, de világosan megértettük, hogy minden holnapért harcolni kell" - mondta a politikus a Twitteren közzétett videóüzenetében.



Kijelentette, az ukránok "legyőzhetetlennek" bizonyultak "a fájdalom, a bánat, a hit és az egység évében". Hozzátette, tudjuk, hogy 2023 a győzelmünk éve lesz".



On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI