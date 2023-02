Ukrajnai háború

Victoria Nuland: Washington csak a Zelenszkij-formula alapján kész tárgyalni Moszkvával

Az Egyesült Államok csak a Zelenszkij-formula alapján kész tárgyalni az ukrajnai rendezésről Oroszországgal és nincs köze az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásához - jelentette ki Victoria Nuland amerikai külügyi államtitkár a TASZSZ orosz hírügynökségnek adott, az ukrajnai háború kitörésének első évfordulóján, pénteken megjelent interjújában.



Nuland azt mondta, hogy az Egyesült Államok csak a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által javasolt békeformula alapján hajlandó tárgyalni az ukrajnai rendezésről. Mint mondta: "Az ukrán fél egy tízpontos tervet javasolt a béke elérésére".



"Oroszország semmilyen módon nem reagált erre a tervre. Ha a béketárgyalások az ukránok által javasolt igazságos békeformula alapján kezdődtek volna el, természetesen támogattuk volna azokat" - tette hozzá.



Az államtitkár nem adott választ a TASZSZ-nak arra a kérdésre, hogy Washingtonban meghallották-e az orosz nyilatkozatokat a tárgyalások lehetőségéről abban az esetben, ha az Egyesült Államok leállítja a fegyverszállításokat, Kijev pedig abbahagyja az orosz városok lövetését.



Nuland idézte Joe Biden amerikai elnök Lengyelországban elhangzott kijelentését: ha Oroszország abbahagyja a harcot, a háború véget ér, ha pedig Ukrajna hagyja abba a harcot, Ukrajna ér véget. Értésre adta, hogy az Egyesült Államok nem szándékozik leállítani az Ukrajnának szánt fegyverszállításokat.



"Amíg Ukrajnának a túlélésért kell harcolnia az orosz támadásokkal szemben, addig támogatni fogjuk Ukrajna azon képességét, hogy megvédje magát, és helyreállítsa területi integritását és szuverenitását" - mondta Victoria Nuland.



A diplomata úgy vélekedett, hogy az ukrajnai konfliktus lezárultával helyreállítható az egészséges kapcsolat Oroszországgal, amihez szerinte csak Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára lenne szükség, aki azonban nem hoz ilyen döntést.



Arra a kérdésre válaszolva, hogy támogatja-e Oroszország részvételét az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának kivizsgálásában, Nuland a kérdés eldöntését a projektekben érintett európai országok illetékességébe utalta.



"Ez azoknak az országoknak a döntése, amelyeknek részesedésük van a vezetékben. Az ő döntésük, hogy Oroszország részt vegyen-e (a kivizsgálásban) vagy sem. Nem a miénk" - mondta.



"Szeretném határozottan és visszavonhatatlanul kijelenteni, hogy az Egyesült Államoknak semmi köze nincs ezekhez a robbantásokhoz. Nulla köze van" - hangsúlyozta.

Hangoztatta, hogy az Egyesült Államok sikerrel segít Európának megoldani az Oroszországból származó energiaimport korlátozása miatt kialakult energiagondjait, és hogy a kontinensnek nemcsak a telet sikerült túlélnie, de az infláció is csökkent, és sok más nehézséggel is megbirkózott. Hozzátette, hogy Moszkva szerinte "feláldozta az összes bevételét", amelyet az olaj és a gáz európai eladásából szerzett.



Kínára kitérve Victoria Nuland nagyon nehéznek nevezte Washington és Peking viszonyát, és kifejezte kormánya aggodalmát az Oroszországnak az ukrajnai konfliktusban nyújtandó esetleges kínai segítséggel kapcsolatban. Az államtitkár ugyanakkor kinyilvánította az amerikai-kínai kapcsolatok stabilizálására irányuló készséget.



Arra hivatkozva, hogy nem ismeri a forrást, nem kívánt reagálni Elon Musk milliárdos keddi Twitter-bejegyzésére, amely szerint "senki sem szítja jobban ezt a konfliktust (Ukrajnában), mint Nuland".



Az amerikai külügyi államtitkár szerint az Egyesült Államok már holnap kész lenne felújítani a tárgyalásokat Oroszországgal a hadászati támadófegyverek további csökkentéséről és korlátozásáról szóló szerződésről, és kész lenne engedélyezni a helyszíni ellenőrzéseket is. Nuland ismételten felelőtlenségnek minősítette a megállapodásban való részvétel orosz felfüggesztését.



"Az Egyesült Államokra és Oroszországra nagy felelősség hárul a világgal szemben a nukleáris arzenálok biztonságának fenntartása ügyében. El kell végeznünk a feladatunkat" - mondta.