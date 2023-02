Ukrajnai háború

Olaf Scholz: nem a fegyverszállítások hosszabbítják meg a háborút

"Éppen ellenkezőleg, minél hamarabb belátja Oroszország elnöke, hogy nem éri el imperialista céljait, annál nagyobb az esély a háború mielőbbi befejezésére". 2023.02.24 10:21 MTI

Oroszország Ukrajna elleni háborúját nem a megtámadott ország önvédelmét segítő fegyverszállítások hosszabbítják meg - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár pénteken.



A kormányfő az orosz támadás elindításának évfordulójára közzétett videóüzenetében kiemelte, hogy hazája szilárdan Ukrajna mellett áll, méghozzá "ma és a jövőben is", a háborút pedig "nem a fegyverszállításaink hosszabbítják meg".



"Éppen ellenkezőleg, minél hamarabb belátja Oroszország elnöke, hogy nem éri el imperialista céljait, annál nagyobb az esély a háború mielőbbi befejezésére".



A vérontás befejezésének lehetősége Vlagyimir Putyin orosz elnök kezében van, "ő vethet véget ennek a háborúnak" - mondta Olaf Scholz.



Az utóbbi tizenkét hónap megmutatta, hogy "az orosz elnök kudarcot vallott", hiszen "megosztásra törekedett, és az ellenkezőjét érte el", Ukrajna egységesebb, mint bármikor korábban, és az Európai Unió egysége is szilárd - fejtette ki a német kancellár.



Mint mondta, végigtekintve a háborúból adódó németországi kihívásokat látható, hogy "sok mindent elég jól megoldottunk". Németország alig néhány hónap alatt függetlenítette magát az orosz energiától, így már az orosz import nélkül is "van elég gázunk és olajunk", a gazdaság pedig nem süllyedt mély recesszióba, és a mindenütt megmutatkozó segítőkészség révén egymilliónál is több ukrán talált menedéket az országban - sorolta.



Rámutatott, hogy Németország több mint 14 milliárd euró értékben nyújtott segítséget Ukrajnának, pénzügyi és humanitárius támogatást biztosít a megtámadott országnak és fegyvereket is szállít.



"Megértem, hogy mindez aggaszt egyeseket, és néhány döntésünket megkérdőjelezik, ezért oly fontos, hogy kitartsunk a kezdetektől követett elvünk mellett, miszerint minden lépést a partnereinkkel és szövetségeseinkkel szoros együttműködésben és egyetértésben tesszük meg, és mindent megteszünk azért, hogy a háború ne szélesedjen ki a NATO és Oroszország összecsapásává" - húzta alá Olaf Scholz.