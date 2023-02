Ukrajnai háború

A háború évfordulóján újabb segélyszállítmányt küld Ukrajnába a Katolikus Karitász

A Katolikus Karitász útjára indította a 367. segélyszállítmányát Ukrajnába, egy évvel az orosz-ukrán háború kitörése után - hangzott el a szervezet csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Écsy Gábor, a Katolikus Karitás országos igazgatója emlékeztetett rá, hogy 2022.február 24-én a világ döbbenettel fogadta az orosz-ukrán háború kitörésének hírét, és egy emberként bízott abban, hogy annak hetek alatt vége is lesz. A Caritas Internationalis és a nemzetközi karitász hálózaton belül a Katolikus Karitász is fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy támogassa azokat a kiszolgáltatott embereket és közösségeket, akiknek az életét az ukrajnai háború tönkretette - tette hozzá.



Az igazgató elmondta, hogy a segélyszállítmányok egy részét Kárpátaljára, emellett Ukrajna belső területeire viszik. Ahhoz, hogy Kelet-Ukrajnába is eljuthassanak, az ukrán hadsereg segítségére is szükségük van. Eddig hat alkalommal küldtek adományokat Ukrajna belső területeire, ezek együttes értéke már meghaladja az 500 millió forintot.



A Katolikus Karitász Kárpátaljára eddig több mint 300 tonna tartós élelmiszert, higiéniai eszközt, fertőtlenítőszert, aggregátort, fűtőpanelt szállított, emellett három járási kórházat orvosi műszerekkel, műtősruhákkal, sebészeti eszközökkel támogattak. A kárpátaljai karitász szervezetek munkáját nyolc kisbusszal és az adományok szállítására alkalmas járművekkel is segítették - sorolta az igazgató.



Écsy Gábor elmondta, hogy a Magyarországra érkezett, segítségnyújtásban részesült menekültek között egyaránt vannak kárpátaljaiak és Ukrajna belső, illetve keleti területeiről származók is. Csaknem 1300 család kapott eddig lakhatási, vagy megélhetési támogatást 60 millió forint értékben, több mint száz család pedig albérleti támogatást, lakhatási hozzájárulást. Ötven család kilencvenegy gyermeke kapott eddig iskolakezdési támogatást, emellett száz ukrajnai gyermek nyaralhatott tavaly Balatonakalin a Karitász Táborban.



A Katolikus Karitász budapesti, Bartók Béla úti központjában jelenleg is folyamatosan érkeznek az Ukrajnából, a háború elől menekülő emberek, akik segítséget kapnak a szervezettől a lakhatásuk intézésében, álláskeresésben, az általuk elszenvedett traumák feldolgozásában, a munkát tolmácsok is segítik.



Écsy Gábor hangsúlyozta, hogy a menekültek támogatását célzó programok folytatódnak, a segítségnyújtásba a Katolikus Karitász országos hálózatában működő egyházmegyei Karitász Központok is bekapcsolódtak, emellett óriási társadalmi összefogás jött létre.